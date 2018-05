Velocista Letícia Lima conquista ouro e prata no Mundial Escolar

Letícia conquistou dois pódios no Mundial Escolar (FOTO: Jailson Soares)

Leticia Lima anotou mais duas medalhas em seu currículo e as duas internacionais. Após o ouro, que conquistou no domingo (6) no revezamento a piauiense, única representante do estado no Gymnasiade, os jogos olímpicos na versão escolar. Hoje (7) no começo da tarde Leticia Lima correu os 200m e ficou com a medalha de prata fechando sua participação com dois pódios.

“É medalha de prata e é nossa. Leticia é nossa atleta, uma atleta genuinamente piauiense que assim vai chegar muito longe”, conta Antônio Nilson, emocionado.

Leticia conquistou o ouro no revezamento (FOTO: CBDE)

O ouro, veio no revezamento medley, em que as atletas correm 100, 200, 300 e 400m respectivamente. A piauiense correu os 200m e ajudou o país a conquistar um ouro importante. A temporada 2018, é importante para Leticia, pois ela mira participar de quatro competições internacionais e não somente participar, mas sim está no pódio e com esses resultados no Mundial escolar uma parte da missão foi cumprida.

“Leticia quando chegar de viagem terá somente um dia de descanso e vai disputar o Brasileiro Sub18, que dá ao campeão vaga no Sul-Americano e depois disso vamos brigar por vaga no Pan-Americano também. Esse será voltado para as competições internacionais e Leticia está muito bem preparada”, frisou Nilson.

A maior delegação participante da Gymnasiade, mundial escolar que reúne os melhores atletas de 58 países entre 15 e 18 anos, o Brasil, atual campeão mundial, está na briga para conquistar o bicampeonato.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia