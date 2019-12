Vasco, Flu, Cruzeiro; quem deve ser o rival de Altos ou River na Copa do Brasil?

Na tarde dessa terça-feira (10) a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou os potes de possíveis chaveamentos para a Copa do Brasil 2020. O sorteio acontece na sede do órgão na quinta-feira (12), às 14h, no Rio de Janeiro. Altos e River estão entre os 80 times que disputam essa primeira fase da competição e irão aguardar para conhecer seus adversários. Os times piauienses estão no Pote E e terão pela frente as equipes do Pote A: Cruzeiro, Atlético (MG), Bahia e Chapecoense, Fluminense, Botafogo (RJ), Vasco, Sport (PE), Vitória (BA) e América (MG).

Equipes que irão disputar 1ª fase (FOTO: Divulgação)



Nos últimos anos, a distribuição dos confrontos ficou da seguinte forma. Times do Pote A pegam os times do Pote E; os do Pote B enfrentam os do Pote F; clubes do Pote C duelam com clubes do Porte G; e as equipes do Pote D jogam contra o Pote H.

A primeira fase da competição acontece em jogo único e o time pior ranqueado tem o mando de campo da partida, no caso, River e Altos recebem o primeiro jogo. O mando da 2ª fase da competição é definido em sorteio, mas também segue no formato de jogo único.

Em 2019, o River recebeu o Fluminense e foi goleado por 5 a 0. O Altos, por sua vez mediu forças com o Santos, de Sampaoli e saiu de campo com o placar adverso de 7 a 1, ambas as partidas aconteceram no Estádio Albertão, em Teresina.

A Copa do Brasil é famosa por pagar cifras milionárias aos clubes participantes e em especial aos que avançam no torneio. O Athlético Paraense, atual campeão da competição colocou nos cofres mais de 64 milhões. Aos clubes que passam da primeira fase geral da competição o valor recebido gira em torno dos 550 mil reais.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia