Valendo vaga na Série A do Piauiense, Timon e Cori medem forças hoje

A equipe do Timon enfrenta o Cori-Sabbá na noite de hoje (21) no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. O jogo é o mais importante da temporada para as duas equipes, pois além de valer vaga na final define qual das duas equipes voltará a divisão principal do Piauiense Série A em 2020. Na última sexta-feira (18) aconteceu o outro confronto dessa semifinal entre Picos e Oeirense e a equipe da Cidade do mel garantiu vaga na final e foi o primeiro a carimbar seu retorno a primeira divisão.



Treino Timon (FOTO: Jailson Soares)

Na rodada de logo mais o Timon tem uma pequena vantagem, pois joga por um empate devido a vantagem no regulamento. O primeiro jogo ficou no empate por 2 a 2 e o técnico Marcão deve optar por uma formação com algumas mudanças para essa partida de volta, com um time mais ofensivo.

O Cori-Sabbá do presidente e jogador Anderson Kamar deve manter sua característica principal apostando na força de vontade e garra nas partidas como possível trunfo para conseguir a classificação.

O Timon está em sua quarta-feira tentativa de subir de divisão e disputando a Série B do Piauiense. O Cori-Sabbá não disputa a divisão principal desde 2016. O jogo entre Timon x Cori-Sabbá acontece hoje (21), às 20h, no Lindolfo Monteiro, em Teresina.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia