Tiradentes tenta espantar crise e quer primeira vitória no Brasileiro A2

As Tigresas precisam vencer (FOTO: Elias Fontenele)

Foram dois tropeços no Campeonato Brasileiro Série A2 que deixa a classificação até as semifinais distante, mas não é assim que as meninas do Tiradentes se veem dentro da competição. O elenco perdeu na última quarta-feira (2) para o Vitória da Bahia por 5 a 0 e na primeira rodada foi derrotado pelo Esmac, do Pará, por 3 a 0. O time volta a campo na nesta quarta-feira (9) para enfrentar o Botafogo, da Paraíba e precisa vencer para ainda sonhar com a vaga na próxima fase.

“Ainda temos chances, então dá para acreditar e temos que acreditar”. Estamos trabalhando com as meninas mentalizando essa classificação. Não será fácil, foram dois resultados negativos ruins de inicio, mas precisamos lembrar que estamos representando o Tiradentes e o Piauí’, disse o técnico Toinho.





O Tiradentes sofre nesse começo de competição principalmente pela inexperiência das atletas, pois a maioria das veteranas receberam propostas de clubes da região Rio – São Paulo e por ter um grupo enxuto. Entre as mais experientes está a lateral-esquerda Talita e ela fala sobre o mal começo de competição, mas que o grupo sabe que tem muito mais a apresentar.

“A motivação está em cada uma, pois cada uma está aqui com um proposito. É difícil se recuperar de dois tombos bem pesados, pois não foram derrotas simples, mas nosso time está focado. Ainda não estamos conseguindo desempenhar o que é feito nos treinamentos, mas por incrível que pareça estamos confiantes para o jogo de quarta”, frisou Talita.

O Tiradentes é o lanterna do Grupo 2 da Brasileiro A2 sem pontos somados, apos dois jogos. O time volta a campo na quarta-feira (9) quando recebe o Botafogo, da Paraíba, às 18h, no Albertão.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia