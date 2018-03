Tiradentes recebe Santana -AP para jogo decisivo pelo Brasileiro A2

Tiradentes faz jogo decisivo contra o Santana, do Amapá (FOTO: Jailson Soares)

O sábado (24) vai ser movimentado no futebol piauiense. O primeiro jogo acontece no Futebol Feminino entre Tiradentes e Santana, do Amapá, a partida será às 17h, no estádio Albertão, em Teresina. O jogo único define a temporada para as Tigresas, que disputam na fase preliminar do Brasileiro Série A2 uma vaga até a fase de grupos da competição.

As garotas estão cientes do peso da partida na temporada. Em apenas uma partida elas definem se terão ou não calendário para o resto de 2018. O grupo está treinando há dois meses e nas ultimas semanas recebeu alguns reforços ex-Portuguesa e confirmou a permanência da atacante Valéria. “O grupo todo está muito focado, pois sabemos que se a gente perder o que vamos faze resto do ano? Nada. Então todas sabem que precisamos vencer”, disse Valéria.

Valéria vai estar em campo pelo Tiradentes (FOTO: Jailson Soares)

Entre as contratações está a lateral-direita Talita, de 25 anos, que no ano passado vestia a camisa da Portuguesa. Segundo a jogadora o fato de ser uma partida única e o pouco conhecimento das adversárias são fatores que preocupam. “A gente quase não tem informação delas e isso é ruim, pois entramos meio às cegas, mas o jeito é mostrar nosso futebol e o trabalho com as meninas até aqui está sendo muito bem feito”, conta Talita.

A equipe do Santana foi campeã amapaense e tem no seu plantel algumas atletas que participaram da competição Estadual em 2017, uma mescla de juventude com alguns poucos nomes mais experientes. Essa será a primeira participação da equipe no Brasileiro de Futebol Feminino.

Fase de grupos

Os 13 times que avançarem na fase preliminar, se juntam-se aos três clubes já garantidos na primeira fase do torneio. Grêmio e Vitória, que sofreram o rebaixamento no Campeonato Feminino Série A1 de 2017, e o XV de Piracicaba, participante melhor posicionado no estadual da Federação Paulista.

Durante a primeira Fase, disputada em turno único, as equipes formarão dois grupos de oito clubes cada. Os dois times que somarem mais pontos em cada grupo avançam para a segunda fase. Depois disso, a competição será realizada no formato mata-mata até ser conhecido o campeão.

Pâmella Maranhão