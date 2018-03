Tiradentes recebe reforços pensando em jogo preliminar do Brasileiro A2

Tiradentes se prepara para jogo importante (FOTO: Jailson Soares)

A equipe do Tiradentes tem um jogo único e decisivo pela frente. As piauienses irão disputar a fase preliminar do Campeonato Brasileiro Série A2. O jogo será no dia 24 de março diante o Santana, do Amapá, às 17h, no Albertão. A partida é importantíssima para as piauienses, pois o jogo único define quem vai avançar para disputar a fase de grupos do Brasileiro Série A2 e por consequência manter um calendário. Na tarde de ontem (12) o Tiradentes anunciou os novos reforços pensando na competição.

A formação é basicamente com as atletas da casa, mas por conta da falta de opções em alguns setores o time precisou buscar jogadoras de fora. O técnico Toinho fala sobre a partida que define a temporada do time. “Nós temos que ter noção de responsabilidade, pois é uma partida decisiva. Esse ano estamos nos preparando com antecedência o oposto do ano passado em que começamos os treinos faltando dez dias para o primeiro jogo e isso contribuiu com uma eliminação. Estamos treinando físico e técnico para conseguir essa vitória”, disse Toinho.

Entre os nomes contratados estão a goleira Bruna, lateral-direita Talita e a zagueira Fernanda todas estavam na Portuguesa Santista. Além delas, duas atletas da cidade de Picos e uma de Fortaleza também são reforços. Os setores que precisaram de novos nomes são principalmente foi o gol e as laterais.

Talita, de 25 anos, tem bastante experiência no futebol nacional e passou por clubes como; Centro Olímpico, Juventus, Santo André, São Bernardo além da Portuguesa onde estava em 2017, todas as equipes de São Paulo. Há poucos dias em Teresina a jogadora fala sobre a adaptação.

lateral-direira Talita (FOTO: Jailson Soares)

“É diferente para a gente que veio de São Paulo é diferente, mas as meninas estão sendo bem receptivas e acho que ainda estão chegando gente nova e nós estamos tentando nos adaptar o mais rápido possível ao esquema do professor, maneira de treino, horário”, conta Talita.

A partida entre Tiradentes e Santana, do Amapá acontece no dia 24 de março, ás 17h, no Albertão. A partida é válida pela fase preliminar do Campeonato Brasileiro Série A2.

Pâmella Maranhão