Timon encerra semana de treinos visando ‘mata mata’ da Série B

A Série B do Campeonato Piauiense entrou em fase decisiva. O Timon encerra a semana de treinos nesta quinta-feira (10) visando o primeiro jogo da semifinal, que acontece na sexta-feira (11), ás 20h, no estádio Tibério Nunes, em Floriano. O confronto contra o Cori-Sabbá será os primeiros 90 minutos, dos 180 da decisão até a final e por consequência o acesso até a primeira divisão do Piauiense.

“Agora a competição muda de figura. É preciso jogar com inteligência e ainda mais foco e concentração, pois erros bobos não podem se repetir. É treinar bem os próximos dias e colocar em pratica o que o professor vai pedir e passar ao time, jogar sem se desesperar, mas buscando uma vantagem para quando estivermos decidindo em casa”, disse Eduardo.



As duas equipes mediram forças no começo da competição, ainda na primeira fase e o Timon saiu de campo com uma vitória por 2 a 1, mas que foi vendida de forma cara pelo adversário. A equipe do Timon se classificou como líder da primeira fase e o Cori em quarto lugar, última vaga, mas os atletas e próprio técnico frisa que é importante respeito e não subestimar o adversário.

Treino Timon (FOTO: Jailson Soares)

“Aquele jogo serve apenas como noção de elenco, características de cada atleta, mas não serve como base no sentido de garra e vontade, pois agora vale vaga na primeira divisão e sequencia no campeonato. Eles irão entrar em campo com outro espirito”, afirma o técnico Marcão.

O volante Netinho, autor de um dos gols que ajudou o time a vencer o Comercial e por consequência a classificação tem o mesmo discurso. “Assim como a gente eles cresceram na reta final da competição e vão jogar o primeiro jogo em casa, com toda a certeza irão fazer de tudo para tirar essa vantagem da gente”, frisou.

O jogo entre Cori-Sabbá e Timon acontece nesta sexta-feira (11), às 20h, no estádio Tibério Nunes, em Floriano. O jogo de volta será no dia 21 de outubro, no Lindolfo, em Teresina. A outra semifinal da competição acontece entre Oeirense e Picos, no sábado (12), às 16h, no Gerson Campos, em Oeiras. A volta será no dia 18 de outubro, na casa do Picos. O elenco do Timon viaja para Floriano na sexta-feira pela manhã, dia do jogo.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia