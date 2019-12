Timon anuncia a contratação do técnico Lancuna para Piauiense 2020

O Timon anunciou o novo comandante do elenco da Águia Soberana. Nivaldo Lancuna, de 65 anos, foi confirmado pela diretoria do clube como novo técnico para o Campeonato Piauiense 2020. Lancuna é bastante conhecido no futebol do estado por conta da campanha no Jacaré na temporada 2016, em que chegou até as oitavas de finais da Série D do Brasileiro. O técnico assume o time que pela 1 ª vez irá disputar a elite do Piauiense.



O carioca Nivaldo é conhecido do torcedor piauiense e já comandou quatro clubes do Estado: River-PI, Altos-PI, Picos-PI e Flamengo-PI. O treinador também acumula passagens pelos times do América-GO, Anapolina-GO, Araguaína-TO, CRAC-GO, Goianésia-GO, Goiânia-GO, Novo Horizonte-GO, Araxá-MG, dentre outros. No futebol piauienses, sua última passagem aconteceu no ano de 2017 quando assumiu o Flamengo em situação complicada dentro da tabela do Estadual.



No mercado, Lancuna é conhecido pelos trabalhos no Altos e antes disso no futebol Goaino e pelos bons 'contatos' com relação a jogadores para formação de equipes. O treinador foi responsável para trazer nomes como o atacante Manoel e o meia Esquerdinha para o futebol piauienses, nomes que com passar dos anos se tornaram xodós da torcida altoense.

A apresentação de Nivaldo está prevista para acontecer no dia 20 de dezembro, mesma data que o elenco da Águia se apresenta para o início da pré-temporada.



O Timon estreia no Campeonato Piauiense 2020 no dia 19 de janeiro, enfrentando Altos. A partida válida pela primeira rodada da competição será no estádio Felipão, na Cidade da Manga.







