Técnico precoce, finanças e busca por títulos: Desafios de Rubens no FLA-PI

Um velho conhecido do torcedor do Flamengo do Piauí, mas dessa vez no comando, dando as ordens na diretoria. Essa será a função de Rubens Gomes, que tem como desafio tirar o Flamengo do jejum de títulos e principalmente reorganizar a parte financeira do clube. O presidente eleito na tarde dessa quarta-feira (21) de cara anunciou o técnico para temporada 2020: Paulo Moroni.

Paulo Moroni foi anunciado como técnico para 2020 (FOTO: Ascom Campinense)

“Moroni estará em Teresina nesta sexta-feira para uma primeira conversa comigo e as outras pessoas que fazem parte da nova gestão do Flamengo. Quero contar com o trabalho dele como treinador”, afirmou Rubens Gomes, novo presidente Rubro-Negro.

Paulo Moroni comandou o Flamengo no último título Estadual, quando foi campeão Piauiense 2009. Atualmente, está afastado do comando de equipes e trabalhou como coordenador técnico do Sampaio em 2018 e Campinense em 2019.

Rubens Gomes não nega a admiração ao trabalho do treinador, mas sabe que muito precisa ser feito dentro do clube e até não esconde que objetivo pessoal não era assumir a presidência do clube agora. “Não foi fácil aceitar, queria que o Doutor Fernando Modesto fosse presidente, mas ele alegou problemas pessoais. Depois disso, decidimos ir para essa batalho. Temos consciência de que será um trabalho muito difícil”, acrescentou.

Rubens Gomes presidente do FLA-PI (FOTO: Jailson Soares)

Apesar de assumir a equipe com muitas dividas e processos trabalhistas o presidente afirma que sabendo trabalhar existem reais condições de voltar a chegar a final do Piauiense e por consequência garantir as vagas nacionais e cotas de participação. “O nível do Campeonato (Piauiense) não varia muito. Sabendo trabalhar dá para montar um bom elenco que possa brigar pelo título sem tantos custos”, explicou o novo mandatário.

Rubens Gomes assume a presidência do FLA-PI no lugar de Everaldo Cunha, que geriu o clube no último ano, após a desistência de Tiago Vasconcelos. O vice-presidente é Cacio Leal. Para 2020, o Flamengo tem apenas a disputa do Campeonato Piauiense.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia