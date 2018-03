Técnico do Altos lamenta eliminação no Nordestão e fala em foco no Estadual

O Altos desembarcou em Teresina na tarde de ontem (FOTO: Jailson Soares)

O Altos voltou de Salvador, após derrota elástica por 5x2 para o Bahia na noite de terça-feira (20). A goleada tirou qualquer possibilidade do Jacaré de seguir sonhando com classificação na Copa do Nordeste, mas o time ainda entra em campo pela competição no dia 29 quando encara o Náutico apenas cumprindo tabela. Antes disso, no sábado (24) a equipe volta a campo pelo Piauiense quando enfrenta o Flamengo, às 19h, no Albertão.

O placar elástico segundo o técnico Paulinho Kobayashi deixa a sensação de frustração, pois o time conseguiu segurar o adversário até um certo momento. "Nós fizemos um primeiro tempo muito bom e conseguimos segurar bem a pressão do adversário, mas acredito que no segundo tempo a gente sentiu o cansaço da viagem, o desgaste dos jogos, nós tentamos até fazer um jogo diferente depois do empate, mas não funcionou", afirma Paulinho.

O atacante Joelson entrou no segundo tempo e consegui marcar na partida. Ele acredita que faltou um pouco mais de malandragem quando estavam a frente no placar. "Acredito que faltou um pouco de malandragem da nossa parte para segurar o jogo, diminuir o ritmo e acabamos dando espaço para eles e foi quando conseguiram a virada", conta Joelson.

Agora o Altos vira a chave e pensa na partida pelo Campeonato Piauiense em que o time quer retomar a liderança. "Precisamos virar essa chave e pensar no Estadual em que estamos bem. O jogo contra o Náutico é buscar pelo menos encerrar a competição de forma honrosa", disse o volante Dos Santos.

O Altos volta aos treinos na tarde de hoje (21), no Felipão, pensando no jogo de sábado (24) contra o Flamengo, às 19h, em Teresina. O jogo é válido pela 8° rodada do Estadual.

Pâmella Maranhão