"SEP entrou em campo buscando um ponto", diz técnico do Oeirense sobre empate

Oeirense e Picos ficaram no empate sem gols no último sábado (14), em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Piauiense Série B. O jogo aconteceu na cidade de Oeiras e o empate sem gols deixou os dois times invictos na competição e com quatro pontos somados na tabela. O Picos folga na próxima rodada. O Oeirense entra em campo novamente no próximo sábado (21), às 16h, quando enfrenta o Timon, no Lindolfo Monteiro. A partida pode ter data e horário alterados.

Time Oeirense (FOTO: Thiago Reis)

Para o técnico do Oeirense, Cícero Monteiro, o adversário entrou em campo buscando o empate. “A SEP( Sociedade Esportiva de Picos) entrou em campo buscando um ponto, eles retardaram muito a partida. Nosso objetivo era somar os seis pontos em campo, mas como infelizmente não aconteceu nossa missão agora é vencer o Timon fora casa”, afirmou.

O time se representou as atividades na manhã dessa segunda-feira (16) com treino em dois períodos: academia e técnico tático. A única baixa para o próximo jogo será o volante João Paulo, que cumpre suspensão automática. O técnico Cicero Monteiro afirmou também está de olho nos adversários e no jogo entre Timon x Cori que completa a rodada.

“Teremos pessoas nossas observando a partida. O ideal é um empate entre eles, pois assim podemos enfrentar o Timon no final de semana com possibilidade de chegar aos sete pontos e assim garantir até uma classificação antecipada até as semifinais”, explicouu Cicero Monteiro.

O Picos, do treinador Adelmo Soares terá uma folga na tabela e tempo a mais de treinos até o terceiro jogo na competição, pois não entra em campo na terceira rodada. O próximo jogo do Zangão será no dia 28 de setembro, quando recebe o Comercial, de Campo Maior.

O jogo entre Timon e Oeirense pela 3ª rodada da Série B do Piauiense está marcado para o dia 21 de setembro, próximo sábado, mas pode ser alterado a pedidos da diretoria dos clubes.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia