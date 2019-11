Semifinais da Copa Nordeste acontecem hoje; JES segue vivo

A Copa Nordeste de Futsal chegou a suas semifinais. Eusébio, Garapa, Ceará e o JES, único piauiense que segue vivo na competição brigam por duas vagas na final. O primeiro jogo será às 17h30 entre Garapa-PE x Ceará, logo em seguida acontece a partida entre JES x Eusébio-CE, ambos os jogos no ginásio Verdão, em Teresina.

JES está na semifinal da Copa Nordeste (FOTO: Jailson Soares)

A competição teve inicio na segunda-feira (4) e tinha 12 equipes em quadra diariamente. Para chegar até as semifinais o Garapa venceu o Pires Ferreira-CE por 4 a 2. O Ceará passou pelo Sampaio-MA por 3 a 2.

O Eusébio eliminou o Campo Largo do Piauí por 4 a 3, em jogo emocionante e a equipe do JES fez o único jogo do dia que foi para prorrogação e decisão de pênaltis. No tempo normal empate em 2 a 2. Prorrogação sem gols e nos pênaltis Alexandre Timon, Dannylinho e Carapiá marcaram e colocaram o time na próxima fase.

Com pouquíssimo tempo de recuperação, o técnico Paulo Evaristo frisa as dificuldades de enfrentar um adversário forte, qualificado e que chega mais inteiro, pois apenas tempo normal. Além disso, o desgaste depois de quatro dias seguidos de jogos.

“O Piauí não está acostumado com isso, pois tem que está sempre inteiro, temos uma semifinal com um time super gabaritado vice-campeão cearense, forte e que está inteiro e nos pegamos uma prorrogação e é semifinal ainda. No dia que tiver alguém para olhar para o esporte do Piauí tem muito talento aqui dentro. Classificação todo mundo quer, mas eles estão dando mais do que podem dar”, afirmou o técnico Paulo Evaristo.

O jogo entre Garapa-PE e Ceará será às 17h e depois tem início o jogo entre JES e Eusébio-CE. Os finalistas se enfrentam no sábado (9), ás 19h, no Verdão.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia