Sem treinador, Piauí adia apresentação oficial do elenco para hoje

Os garotos do Enxuga Rato não estiveram em campo para treinamentos na tarde dessa quinta-feira (2). O motivo foi ausência do técnico Anderson Florentino, que não chegou a tempo para comandar as atividades no CT do Enxuga Rato e por isso a apresentação oficial ficou para essa sexta-feira (3).

O Piauí retoma as atividades na tarde de hoje (3) (FOTO: Jailson Soares)

“Nós preferimos deixar a apresentação oficial do time para amanhã, pois o professor (Anderson) chega somente pela manhã e comanda a tarde. Apesar disso, não vai atrapalhar no nosso planejamento, pois já estamos trabalhando com uma triagem da base mais um de mês e comunicação com o treinador é diária”, explicou Kennedy Gomes supervisor técnico.

Paralelo a isso a diretoria do clube e comissão esclareceu que as atividades estão acontecendo a um mês com os atletas das categorias sub17 e sub19 que foram “promovidos” ao profissional. Os outros jogadores são da região e nas últimas foram realizados testes com os atletas. A diretoria ainda afirma que novos reforços devem ser anunciados essa semana, tudo através de uma parceria com empresários do Rio de Janeiro.

O elenco atual tem 22 jogadores. São 17 da categoria de base do PEC e cinco contratações de fora. Entre os contratados está o centro avante Matheus Guedes, de 20 anos, que estava Vila Verdense, de Portugal e chega para sua primeira passagem no futebol nordestino.

Atacante Matheus Guedes (FOTO; Jailson Soares)

“Confesso que não conhecia o clube e o futebol daqui em si, mas sei que é uma porta que irá abrir muitas outras portas para mim. Além disso, sei das dificuldades do Piauí e vejo como um desafio”, conta Matheus Guedes.

A estreia do Piauí no Campeonato Piauiense será no dia 19 de janeiro diante o 4 de Julho, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia