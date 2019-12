Sem repasses, CT Sarah Menezes tem atividades paralisadas

Uma obra que custou milhões aos cofres públicos e que ao longo dos próximos dias deve ficar completamente inutilizada. Essa é a situação do CT Sarah Menezes, localizado no Bairro Saci, que atualmente recebia alunos atletas do Saci e Região com aulas de judô e taekwondo. Os pais das crianças usaram as redes sociais para desabafar sobre o abandono do local e a falta de recursos para poder dar continuidade às atividades.

CT Sarah Menezes fecha por falta de recursos (FOTO: Reprodução)

“É com o triste pesar que informo que o CT Sarah Menezes vai fechar as portas e o motivo é a falta de pagamento do salário dos professores, pois o governo não os paga desde 2018”, afirmou um dos pais.

O convenio do CT Sarah Menezes é através da Seduc. A reportagem entrou em contato com a assessoria do órgão e eles informaram que uma nota será emitida nas próximas horas sobre o assunto.

O CT localizado no Bairro Saci já funcionava com muitas dificuldades financeiras há meses. Todos os professores sem receber salário, mas com aulas acontecendo nos três turnos: manhã, tarde e noite. Além do judô e taekwondo, recentemente o local era casa de mais duas lutas; o karatê e a luta olímpica.

Na tarde dessa segunda-feira (2) acontece uma coletiva de imprensa com o Sensei Expedito Falcão, técnico da piauiense campeã Olímpica Londres-12 Sarah Menezes e sempre esteve diretamente ligado ao funcionamento do centro. A coletiva acontece às 17h com a presença também dos pais dos alunos.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia