Sem laudos, 4 de Julho vai mandar seus jogos pela Série D em Teresina

4 de Julho vai mandar seus jogos em Teresina pela Série D (FOTO: Victor Costa)

Neste domingo (22) as equipes piauienses dão inicio a sua caminhada dentro do Campeonato Brasileiro Série D. 4 de Julho e Altos serão os representantes do estado na competição nacional. O 4 de Julho deveria fazer sua estreia dentro de casa, mas como está com o laudos da Arena Itacoatiara vencidos e sem previsão de quando serão renovados o jogo de estreia contra o Interporto, de Tocantins, será em Teresina.

O presidente da Federação do Futebol do Piauí (FFP), Cesarino Oliveira, foi quem confirmou a mudança. A outra possibilidade seria mando de jogo com portões fechados.

“Em detrimento de como está o seu campo e por não ter a disponibilidade de todos os laudos, infelizmente o 4 de Julho vai ter que jogar em Teresina. Já o Altos até pelos laudos do estádio estarem com validade até dia 29 de maio, se não me engano, e melhorar essa situação que está lá (do gramado) já que ele não joga a primeira rodada aqui e sim fora, se houver condições a CBF pode realizar o jogo”, disse Cesarino Oliveira.

O Colorado confirmou a contratação do zagueiro Gilmar Bahia e o atacante Fabinho, ambos ex-Parnahyba. O time tem Jorge Pinheiro como comandante e está próximo de encaminhar a contratação do lateral-esquerdo Rian, que também estava no time do Litoral. Além do vencimento dos laudos, a situação da Arena Itacoatiara, em Piripiri é complicada devido ao grande volume de chuvas, que prejudica bastante o gramado e chama atenção de forma negativa e como as chuvas não reduziram nos últimos dias o piso não foi recuperado. O 4 de Julho está no grupo ao lado de Interporto, do Tocantins, o Cordino, do Maranhão e o Ferroviário, do Ceará.

O Altos também faz sua estreia na Série D do Brasileiro neste domingo (22), mas será fora de casa. O Jacaré enfrenta do Sparta, no estádio Mirandão, em Araguaiana, no Tocantins. Os outros adversários do Jacaré são Moto Club, do Maranhão e Assu, do Rio Grande do Norte.

Pâmella Maranhão- Jornal O Dia