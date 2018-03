Sarah Menezes volta ao pódio e conquista bronze no Grand Slam da Geórgia

A judoca Sarah Menezes voltou a subir ao pódio em uma competição internacional pela Seleção Brasileira nesta sexta-feira (30). A piauiense conquistou a medalha de bronze no Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia. A medalha é a primeira de Sarah após o retorno para categoria ligeiro (-48kg) e também é a primeira medalha desde quando se tornou atleta do Flamengo-RJ.





Disputa pelo bronze, Sarah venceu a britânica Kimberley Renicks, por Ippon



O caminho de Sarah até a medalha foi complicado, mas a piauiense mostrou que buscava a todo custo subir ao pódio. Na primeira luta, Sarah Menezes venceu a russa Daria Pichkaleva com um waza-ari. Já nas quartas de final, a judoca foi derrotada pela sérvia Milica Nikolic, número seis do ranking mundial.

Com isso, Sarah começou o caminho pelo bronze e na repescagem passou pela holandesa Amber Gersjes, também com um waza-ari, e logo em seguida a piauiense derrubou a britânica Kimberley Renicks, por Ippon, pontuação máxima do judô.

As outras judocas que formaram o pódio da categoria ligeiro foram; Marusa Stangar, da Eslovênia, que ficou com o ouro. Milica Nikolic, da Sérvia, garantiu a prata, e Melanie Clement, da França, conquistou a segunda medalha de bronze da categoria.

Sarah Menezes conquistou o bronze, na Geórgia (FOTO: CBJ)

Após a mudança de categoria em 2017, quando Sarah passou a temporada na meio-leve (-52kg) essa é a primeira medalha da atleta no retorno a categoria ligeiro (-48kg). O último pódio foi em junho de 2017, no Grand Prix de Cancun.

Pâmella Maranhão