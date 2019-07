Sarah Menezes passa por cirurgia e deve voltar aos tatames no fim do ano

A judoca Sarah Menezes precisou passar por uma cirurgia nas últimas semanas, por conta da ruptura total dos ligamentos do musculo do peitoral direito. A lesão aconteceu após a disputa do Grand Prix de Montreal, no Canadá, em que a judoca saiu da competição com uma medalha de bronze, no dia 5 de julho. Essa é lesão mais seria na carreira da piauiense, que antes disso só havia passado por cirurgia no cotovelo, no começo desse ano.



“Tudo aconteceu em Montreal. Na terceira luta eu senti a lesão, mas não sabia que seria tão grave. Então continuei a luta. Venci e fiz depois com muita dificuldade a disputa do bronze. Quando cheguei ao Brasil avisei meu clube e fizemos uma ressonância e imediatamente eles viram o resultado e resolveram a cirurgia”, conta Sarah Menezes.

A atleta foi operada dia 16 de julho no Rio de Janeiro pelo medico do Flamengo-RJ Marcelo Campos. No dia 19 de julho, a judoca retornou ao Piauí. Depois da lesão, o período é de recuperação e descanso para Sarah Menezes, que está no Piauí, mas optou por viajar até o Litoral com a família.

“Quero voltar em outubro a treinar e quero competir em novembro, vai depender do meu corpo agora, mas existe essa possibilidade, quero trabalhar nisso”, acrescentou Sarah Menezes.

A lesão é rara entre mulheres e o caso de Sarah Menezes deve ser até estudado. Vale lembrar, que Sarah segue na briga por vaga nas olimpíadas de Tóquio 2020.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia