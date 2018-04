Sarah Menezes mantem regularidade e conquista bronze na Turquia

Sarah Menezes subiu ao pódio n Grand Prix Turquia (FOTO: Divulgação)

A judoca Sarah Menezes voltou a subir ao pódio em uma competição Internacional com a Seleção Brasileira de Judô. Na manhã de sexta-feira (6) a piauiense conquistou o segundo bronze em duas semanas e esteve no pódio do Grand Prix de Antalya, na Turquia. Sarah também conquistou medalha na semana passada na disputa do Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia. A piauiense volta para casa com 700 pontos a mais no ranking da FIJ (Federação Internacional de Judô).



“Estou muito feliz pela constância nos dois finais de semana seguidos no pódio. Continuarei trabalhando para que nas próximas competições venha o primeiro lugar. Só tenho a agradecer toda a torcida no Brasil, à Confederação Brasileira de Judô por estar aqui lutando e representando a seleção", disse a judoca ao site da CBJ.





Sarah comemora medalha

Sarah Menezes conquistou o bornze em cima da judoca do Israel, Tamar Malca, após vencer a luta por um ippon. A piauiense começou seu caminho na competição vencendo a uzbeque Diyora Keldiyorova. Na segunda luta, Sarah foi parada pelaportuguesa Catarina Costa, na briga da repescagem se recuperou diante Bazarragcha Erdenebat, do Azerbaijão.

Piauiense conquistou o bronze em cima da Tamar Malca, de Israel



Na luta pelo bronze, Sarah não teve maiores problemas para derrotar a jovem israelense de apenas 17 anos, Tamar Malca, número 167 do mundo, aplicando dois waza-ri e conquistando a medalha.

Pâmella Maranhão