Rodrigo Lima renuncia à Presidência da Sociedade Esporte de Picos

Na manhã dessa quarta-feira (27) o torcedor do Picos foi pego de surpresa com um anunciou através das redes sociais sobre a renuncia do então presidente Rodrigo Lima do cargo.

A equipe do Picos foi recentemente campeã da Série B do Piauiense e retornou a elite do futebol Piauiense para disputa do Estadual 2020. A estreia no Estadual será no dia 17 de janeiro diante o River.

Carta de renuncia de Rodrigo Lima (FOTO: Reprodução)

Na carta, Rodrigo conta seu histórico nos três anos à frente da equipe e pontua. “renuncio a presidência de forma pacifica, sem magoas e ressentimentos”, cita. No decorrer da carta, o ex-presidente da SEP agradece ao apoio dado pelo torcedor e principalmente empresários da região que de alguma forma contribuíram com os êxitos da equipe.

Rodrigo Lima assumiu a presidência da SEP em abril de 2016, após a saída de Junior Santos. Com sua saída o possível sucessor ao cargo fica em aberto.

Pâmella Maranhão - Jornal ODIA