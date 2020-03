Rodada dupla; Altos reassume liderança do Estadual e Timon sofre nova derrota

O sábado (14) foi de rodada dupla pelo Campeonato Piauiense. O primeiro jogo foi entre Flamengo e Timon e o time comandado por Paulo Moroni chegou a segunda vitória consecutiva e de quebra afundou ainda mais a Águia Soberana na tabela, que segue lanterna com apenas quatro pontos em dez jogos. A vitória por 3 a 1 foi construída com dois gols do gigante Matheus Fornazari e Índio (de pênalti). O Timon descontou com o camisa 10 Juninho. O Flamengo chegou aos 12 pontos na tabela e segue na quinta colocação, porém mais próximo da parte de cima.

Flamengo venceu com dois gols de Matheus Fornazari (FOTO; Elias Fontenele)

“Vitória importante que mantém o time em nível competitivo. O Matheus é um jogador na característica que eu queria, inclusive queria mais um atleta nesse estilo, porém não deu tempo contratar, mas ele vem suprindo as expectativas e agora que retornou está adaptando bem ao elenco”, disse Paulo Moroni.

O outro jogo da rodada aconteceu entre Piauí e Altos. Times em extremos na tabela. PEC lutando contra o rebaixamento anotou mais uma derrota na competição. O Jacaré venceu a partida por 2 a 0, com gols de Echeverria e Tiaguinho e dorme na liderança provisória do Piauiense, pois depende do resultado entre 4 de Julho e Picos, que acontece neste domingo (15).

O técnico Tonet perdeu peças logo no começo do jogo. O zagueiro Lucas do Carmo e o atacante Betinho, ambos por lesão. Reinaldo Lobo e Echeverria assumiram os postos o técnico destacou a importância de voltar a somar três pontos, após o tropeço da última rodada.

Tiaguinho marcou de falta para o Altos (FOTO; Elias Fontenele)



“Nós temos um elenco muito completo e forte. A prova disso é que as trocas acontecem e quem entra consegue manter o mesmo nível. Para esse jogo o time estava cansado, pois jogamos na quarta, mas conseguimos somar esse tres e dar sequencia por essa briga pelo G2, pelo menos nessa rodada ninguém nos tira de lá’, frisa Fernando Tonet.

Na próxima rodada, 11ª da competição o Altos enfrenta o Picos, no domingo, 22, ás 16h, no Lindolfo. Depois disso, tem clássico Rivengo na terça-feira, 24, ás 20h, no Lindolfo Monteiro.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia