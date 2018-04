River vence Piauí e times se reencontram nas semifinais

River venceu o Piauí por 1x0 (FOTO: Victor Costa/RiverAC)

Na tarde de hoje (1ª) o Galo bateu o Piauí por 1x0, com gol de Vitor Hugo. O Enxuga-Rato ainda perdeu um pênalti com o atacante Erinaldo. Com o resultado, a equipe encerra a primeira fase do Estadual como vice-líder, 22 pontos somados. As equipes voltam a se enfrentar nas semifinais. Agora a competição muda de formado e dois jogos definem os finalistas do Piauiense. Uma semifinal acontece entre River e Piauí, ambos os jogos em Teresina. O outro confronto será entre Altos X 4 de Julho, o primeiro jogo em Piripiri e o segundo no estádio Felipão.

O jogo foi bastante morno e com pouquíssimas chances de gols para ambos os lados. Com um minuto de jogo Lucas Dias assustou Lennon, em cabeçada que bateu na trave. Aos seis minutos, foi à vez de Fabiano tentar de cabeça, o zagueiro Schuamke tira, mas Sharle ainda tenta o rebote e o chute sai errado. O Piauí oferecia pouco perigo e tentou marcar com na bola parada do meia Magnun.

Vitor Hugo comemora o gol que deu a vitória ao Galo (FOTO: Victor Costa/RiverAC)

Aos 47 minutos, o juiz Diego da pênalti a favor do Piauí. O artilheiro Erinaldo vai para bola. Ele ajeita, toma distancia e bate forte, mas a bola vai para fora. O River optou por poupar todo seu time titular e nomes como Eduardo, Marcio Diogo e Esquerdinha não foram sequer para o banco de reservas. Com um grupo menos experiente e entrosado o time sentia dificuldades na transição de jogadas. Um dos nomes que deu maior velocidade ao setor ofensivo foi Daniel Marins, ele chegou a deixar os companheiros debaixo das traves algumas vezes, mas faltou capricho no ultimo passe.

O gol do River saiu aos 46 minutos da etapa complementar, dos pés do lateral-esquerdo Vitor Hugo, que em chute cruzado pela esquerda acertou o canto do goleiro Lennon e marcou o gol da vitória. River e Piauí se enfrentam novamente, agora pelas semifinais do Estadual. O River tem a vantagem do empate nos dois jogos, já que terminou a primeira fase como vice-líder e o Piauí em terceiro.

Outros jogos

Encerrando a 10ª rodada do Piauiense, o Altos venceu a equipe do Parnahyba por 1x0, com gol do zagueiro Alisson. O Altos termina a primeira fase líder com 23 pontos. O outro jogo da rodada aconteceu em Piripiri, em que o 4 de Julho ficou no empate com o Flamengo por 1x1, gol de Rafael Piauí para o Rubro-Negro e Jackson marcou contra. Flamengo e Parnahyba dão adeus ao campeonato desse ano. O Altos encara o 4 de Julho na outra semifinal do Estadual, com vantagem para o Jacaré que faz o segundo jogo no Estádio Felipão e tem vantagem do empate.

Pâmella Maranhão