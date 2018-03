River goleia Piauí e assume liderança do Estadual

River e Piauí mediram forças na noite de hoje (25) no estádio Albertão. O Galo saiu de campo com a vitória, após aplicar uma goleada por 5x2 no Enxuga-Rato e agora é o líder do Campeonato Piauiense com 10 pontos, mesma pontuação do Piauí, mas a diferença está no saldo de gols. No River, Eduardo (duas vezes), Márcio Diogo (duas vezes) e Marcos Vinicius marcaram. Erinaldo Júnior diminuiu para o Piauí, que agora é vice-líder do Estadual. Essa foi a maior goleada do Estadual passadas cinco rodadas e também a primeira derrota do Piauí.

River goleou o Piauí (FOTO: Arthur Ribeiro/Globoesportepi)

Eduardo marcou logo aos sete minutos de jogo e Márcio Diogo ampliou aos 19, com 22 minutos mais gol do River e mais uma vez Eduardo, que ao lado de Márcio Diogo e o meia Marcos Vinicius fizeram uma partida inspirada. O Piauí esboça uma reação aos 45 minutos da etapa final com o artilheiro Erinaldo Junior, que arrisca chute rasteiro da entrada da pequena área e acerta o gol de Robson. O primeiro tempo se encerra com uma vitória parcial de 3x1 para o River.

Inicio de segundo tempo Eduardo sai, com dores na posterior da coxa e o treinador Wallace Lemos promove a entrada do volante Sássa, recém-chegado ao clube. O Piauí também muda e coloca Nill e Felipe em campo. Mas logo aos oito minutos, Marcos Vinicius deixa o dele pelo lado Tricolor. Uma verdadeira pintura em que ele chuta no ângulo, cobrindo o goleiro Gago.

O Piauí tenta novamente responder e marca com Erinaldo Junior, que agora tem seis gols marcados e segue artilheiro do Estadual. O atacante marca de cabeça aos 20 minutos. Mas o River fecha a goleada com Márcio Diogo marcando novamente aos 30 minutos em chute cruzado pela direita.

Com o resultado, o River agora é o líder do Estadual com dez pontos somados, mesma pontuação do Piauí, mas o saldo de gols é superior. O River volta a campo no próximo sábado (4) quando enfrenta o 4 de Julho e o Piauí encara o Altos, ambas as partidas marcam o inicio do returno do campeonato.

Pâmella Maranhão