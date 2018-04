River e Altos iniciam briga pelo titulo Estadual hoje

River e Altos iniciam hoje (11) a disputa pelo titulo de Campeão Piauiense 2018. O jogo de ida da decisão acontece a partir das 20h, no estádio Albertão, em Teresina. O jogo de volta será no domingo, às 16h, no estádio Felipão. Serão os primeiros 90 minutos da decisão e os dois melhores times do campeonato chegaram até a final. Os números provam o quanto o confronto promete ser equilibrado. Passado a primeira fase o Altos terminou líder, com 23 pontos somados seguido de perto pelo River com 22. Foram dez jogos para cada lado. O Galo tem sete vitorias um empate e duas derrotas. O Jacaré, sete vitórias, dois empates e uma derrota. De um lado o River, dono da melhor defesa e buscando fechar a temporada 2018 com titulo, que seria o de número 31 em sua história. Do outro lado, o Alviverde quer o bicampeonato e é dono de um ataque avassalador, com 24 gols marcados até aqui. A arbitragem da partida será de fora, e Luiz Flávio será o arbitro central, que terá Marcelo Carvalho e Danilo Ricardo com assistentes, todos de São Paulo.

Altos briga pelo bicampeonato Estadual (FOTO: Elias Fontenele)

RIVER QUER GARANTIR TITULO DE NÚMERO 31:

O River do treinador Wallace Lemos começou a temporada somente com o Campeonato Piauiense no calendário e agora na pior das hipóteses o time tem vaga na Série D do Brasileiro, Copa do Brasil e Pré-Copa do Nordeste de 2019. O discurso de técnico e jogadores é alinhado – recebemos um chamado e a primeira parte da missão foi cumprida. “Quando chegamos ao River, chegamos através de chamado, uma missão de reinserir um clube da grandeza como é o River novamente nos campeonatos nacionais e a primeira parte dessa missão foi cumprida, agora, para fechar e selar esse trabalho queremos o título”, conta Wallace.

O River tem um coletivo que funciona muito bem, mas um dos principais destaques na competição foi o setor defensivo que em 12 jogos tomou apenas sete gols. Os xerifes da zaga Tricolor são Marlon e Alexandre ao lado do Camisa 1, Vitor Paiva. O outro grande destaque do time é o atacante Eduardo, que tem seis gols marcados no ano e é o artilheiro do elenco, mas Eduardo é duvida para o jogo de hoje (11), pois o atleta saiu de campo no ultimo jogo da semifinal ainda no primeiro tempo da partida alegando dores na posterior da coxa.

River chega completo para o jogo (FOTO: Assis Fernandes)

“A preocupação de não ter um talento como o do Eduardo dentro de campo não é só do River, mas também de grandes clubes. Mas nós temos atletas que estão preparados, não para fazer o que Eduardo faz, mas fazer dentro da sua competência para que o River possa vencer a partida”, frisou Wallace.

ALTOS ENTRA EM CAMPO COM BAIXAS:

O Altos briga pelo bicampeonato Estadual e tem a vantagem de jogar por dois empates devido a melhor campanha na competição. Porém para o primeiro jogo o técnico Paulinho Kobayashi teve algumas dores de cabeça para resolver, pois além de jogar fora de casa o time não conta com quatro dos seus titulares. A dupla de zaga titular formada por Leone e Everton, e os volantes Marconi e Dos Santos, todos suspensos por cartões amarelos.

Na tarde de ontem (10) o técnico Paulinho Kobayashi comandou o ultimo treino antes da partida e fez bastante mistério quanto à formação, não permitindo a presença da imprensa. “É natural quando se trata de um clássico, ou de uma final de campeonato, não que isso venha a mudar alguma coisa ou influenciar no resultado, pois o que vai influenciar é a dedicação e busca da vitória. Mas no caso é fazer os jogadores entenderem, até porque a gente tem varias mudanças”, disse.

Com as baixas, Alisson e Gustavo assumem a titularidade na zaga. Wagner e Netinho entram no meio de campo. O Altos encontra um River que tem a melhor defesa da competição, mas em compensação o elenco é dono do melhor ataque do campeonato com 24 gols marcados em 12 de jogos e tem no plantel o artilheiro do Estadual, atacante Manoel, com 11 gols marcados, quase 50% dos gols do time na competição.

