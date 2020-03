River e Altos ficam na mesma chave em Série D do Brasileiro

Foram definidos os adversários do River e Altos dentro da Série D do Campeonato Brasileiro 2020. Os times piauienses ficaram na mesma chave, grupo A2 e irão se enfrentar na competição. No grupo estão; Luverdense-MT, Santos-AP, São Raimundo-RR, Moto Club-MA, Juventude-MA e o último adversário sairá do confronto pela preliminar entre Baré-RR e Ypiranga-AP. A competição está prevista para iniciar no dia 3 de maio e acabar no dia 22 de novembro.

River e Altos irão lutar por acesso até Série C [FOTO; Victor Costa]

O confronto entre os piauienses só alimenta ainda mais a rivalidade que existe a nível local e deve ser um algo e mais dentro dessa primeira fase da competição.

A competição se apresenta em formato diferente para temporada 2020. Serão 68 equipes, mas apenas 64 já estão definidas, as ultimas quatro passam por uma fase preliminar. Agora, no formado de oito equipes por grupo e os quatro primeiros se classificam para próxima fase. Com isso, a Série D do Brasileiro ganha tempo de duração e sai das 16 para as 26 datas.

Os representantes do estado vivem momentos distintos. O River passa por uma crise. Sexto colocado no Estadual e dentro do atual formato se vê distante da possibilidade de brigar pelo bicampeonato. O Altos é o quarto colocado na tabela, com 12 pontos, três a menos que líder Parnahyba.

Depois dessa primeira fase de grupos avançam 32 times e tem inicio a fase de mata mata da competição. Quem chegar as semifinais garantem o tão almejado acesso até a Série C do Brasileiro.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia