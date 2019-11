River conhece seu caminho na Copa do Nordeste 2020; “Traçar estratégias”

O River conheceu seu caminho dentro da Copa do Nordeste. O Galo Carijó é único representante do estado na competição, que tem inicio no dia 23 de janeiro, e o primeiro jogo será em casa, o time recebe o Náutico, de Pernambuco. Dentro do novo formato utilizado desde esse ano as equipes fazem oito jogos na primeira fase. Quatro jogos em casa e quatro fora de casa. A primeira fase começa dia 23 de janeiro e encerra dia 21 de março, os quatro primeiros de cada grupo avançam.

Caminho do River na Copa do Nordeste (FOTO: Divulgação)

“Falando de Copa do Nordeste eu penso que nosso grupo é um grupo que irá pontuar bastante. Precisamos saber administrar bem nossos confrontos até porque nos não vamos ter o confronto direto com nosso grupo que vai está pontuando nos teremos confronto direto com o outro grupo e se você for olhar nosso adversário nos temos o América que está na mesma Série (D do Brasileiro) e temos o Santa Cruz e o Imperatriz na Série C e se for olhar as outras equipes são times de historia no cenário nacional”, disse Márcio Goiano técnico do River.

A estreia será em casa dia 23 de janeiro contra o Náutico (PE). Os outros jogos em casa serão contra: América (RN), Ceará e Santa Cruz (PE). Fora de casa o River irá enfrentar: CSA (AL), Confiança (SE), Imperatriz (MA) E Vitória (BA).

O River será o único representante do estado na competição (FOTO: Victor Costa/River AC)

Como de praxe o calendário das equipes do estado tem muitos jogos nos primeiros meses e calendário mais esvaziado no final da temporada. O técnico do Galo desde já fala sobre a necessidade de traçar uma estratégia para não desgastar o grupo. “Temos que fazer um bom planejamento pensando nessa logística, pois esse começo de temporada será de muitos jogos e precisamos dar um jeito de conseguir recuperar os atletas”, explicou.

A Copa do Nordeste 2020 terá 16 equipes brigando por título. A competição se divide em dois grupos com oito equipes e um grupo enfrenta o outro. O River é o único time do estado que conseguiu chegar até as quartas de finais da competição, mas quando ela era disputada em outro formato.

Pâmella Maranhão - Jornal ODIA