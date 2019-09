River conhece adversários da Copa do Nordeste 2020

Na noite de ontem (26) aconteceu o sorteio dos grupos da Copa do Nordeste 2020, em Aracaju, Sergipe. A competição terá 16 equipes brigando pelo titulo e assim como este ano tem um formato diferente, são oito times equipes em cada chave na primeira fase, em que terá confrontos com os times opostos. O River será o único representante do estado do Piauí e está no Grupo 1 e vai enfrentar: Imperatriz (MA), Vitória (BA), Ceará, Santa Cruz (PE), Náutico (PE), CSA (AL), América (RN) e Confiança (SE).

Grupo do River no Nordestão (FOTO: Ascom;/ River)

O River volta à competição depois de dois anos. Em 2017, o formato era outro, mas o Galo Carijó conseguiu um feito inédito que foi avançar até a segunda fase. Neste novo formato quatro equipes de cada chave avançam. O outro representante seria o Altos, eliminado na Pré-Copa pelo CSA, de Alagoas.

De acordo com o regulamento da Copa do Nordeste os quatro melhores de cada grupo avançam para as semifinais e fazem jogo único. Apenas a decisão da Copa do Nordeste terá dois confrontos. O atual campeão da ‘Lampions League’ é o Fortaleza, que venceu o Botafogo (PB) na final. O campeão da competição ganha vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Taça Copa do Nordeste (FOTO: Luis Figueiredo/CBF)

No grupo 1: River, Sport (PE), Bahia, Fortaleza (CE), CRB (AL), Botafogo (PB), ABC (RN) e Frei Paulistano.

No Grupo 2: Imperatriz (MA), Vitória (BA), Ceará, Santa Cruz (PE), Náutico (PE), CSA (AL), América (RN) e Confiança (SE).

Pâmella Maranhão - Jornal ODia