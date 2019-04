Reforços, dispensas e novo técnico: Altos se prepara para disputar Série D

Estevam Soares novo técnico do Altos (FOTOS: Divulgação)

O começo de semana foi movimentado na equipe do Altos. Após o vice-campeonato Estadual no ultimo sábado (13) o Jacaré anunciou o desligamento do treinador Maurílio Silva. Sem perder tempo, na segunda-feira (15) o Altos anunciou o nome de Estevam Soares, 53 anos, ex- Central como novo técnico do time visando a disputa da Pré-Copa do Nordeste, que acontece no mês de maio e também do Campeonato Brasileiro Série D. Nesta segunda (15) a diretoria confirmou o desligamento de cinco atletas.

Estevam Soares tem passagens por CSA, Ceará, Atlético Sorocaba, Palmeiras, Portuguesa, Ponte Preta nos últimos 12 anos. Recentemente o treinador estava no Central de Caruaru (PE), equipe que está no mesmo grupo do Altos dentro do Campeonato Brasileiro Série D. Além deles, estão no Grupo D Maranhão (MA) e Atlético (CE).

A previsão de chegada de Estevam é na próxima segunda-feira (22). Será o terceiro treinador da equipe, após a saída de Leandro Campos e Maurílio Silva.

O time também anunciou mudanças no elenco. Os primeiros quatro reforços são; Reinaldo Alagoano (atacante), Marcinho (meia), Edu Gago (lateral-direito) e Klenisson (atacante). Com essas chegadas, o time desligou cinco peças: Renato Santos (zagueiro), Raigol (atacante), Júnior Paraíba (meia), Andrade (goleiro) e Luizão (atacante). O presidente do clube, Warton Lacerda, afirma que mais três ou quatro jogadores devem ser anunciados nos próximos dias. A reapresentação do Altos acontece na quinta-feira (18), no estádio Felipão, em Altos.

A Série D do Campeonato Brasileiro está prevista para começar no dia 5 de maio e previsão de termino no dia 18 de agosto, aos finalistas.

Reforços

Marcinho é figura bastante conhecida principalmente entre os grandes clubes paraibanos. O jogador teve em 2017 e 2018 no Botafogo-PB e pelo Campinense. Pelos dois clubes, o meia esteve presente nas finais estaduais nos últimos três anos da competição. Esse ano estava no Atlético Cajazeiras, que foi eliminado na semifinal do Paraibano desse ano pela Campinense, no ultimo domingo (14). Aos 37 anos, Marcinho também tem passagens pelo CRB, São Caetano, Santos, ASA, Murici e ainda clubes internacionais como o Marítimo, de Portugal, e Levski Sofia, da Bulgária.

Além deles, o time já havia confirmado a contratação do atacante Klenisson, ex- Ferroviário que retorna ao Altos, pois esteve no elenco 2018. O atacante Reinaldo Alagoano, Fluminense de Feira (BA). O experiente jogador, 33 anos, é natural de Arapiraca, Alagoas. O lateral-direito Edu Gago estava no Central, trabalhando com o novo treinador do Jacaré, o atleta tem muitas passagens por clubes do Distrito Federal.

