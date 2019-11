Reforçado, Resenha embarca para Taça Brasil de Fut7

O Fut7 do Piauí vive a expectativa por participações históricas. A modalidade que cresce cada vez mais com o passar dos anos terá a partir da sexta-feira (15) inicio a Taça Brasil de Fut7, que acontece em Fortaleza, no Ceará. A competição reúne 24 equipes de diversos estados do Brasil e o Piauí leva dois representantes – Resenha FC e Espartanos FC.

Equipe do Resenha encerrou treinos (FOTO: Jailson Soares)

A equipe do Resenha é formada por muitos nomes conhecidos, principalmente dos gramados no Piauí. O comando tem o experiente Carlos Alberto e o auxiliar-técnico Clemilton Miranda. “Elenco muito forte e que está à muito tempo se preparando, vamos para lá respeitando todas as equipes, mas nosso objetivo é ser campeão. A máxima é estar bem atento aos detalhes, pois isso vai fazer a diferença”, disse o auxiliar.

Entre os nomes conhecidos estão o volante Netinho, do Altos, o zagueiro Índio, o atacante Fabiano, ex-River. O Resenha buscou reforços e dois cariocas podem ser o ‘algo a mais’ dentro da competição. Rafael Dabá, ex- Vasco e com passagem até pela seleção brasileira e que pela segunda vez veste a camisa do clube piauiense. “Vim ano passado para disputar a Copa do Nordeste e retornei exatamente pelo bom trabalho realizado aqui, receptividade. Vamos com o objetivo de conquistar o titulo e representar muito bem o estado que está indo pela primeira vez para Taça”, conta.

O outro nome é Rafa Neguinho, ex- América e que recentemente disputou o mundial de clubes e foi vice-campeão. O atleta chegou poucos dias antes da competição, mas acredita que a parte de entrosamento com o elenco não será um problema. “Esses dias de convivência estão sendo ótimas, a rapaziada aqui é boa e sabe o que quer. Agora é chegar lá e conseguir fazer bons jogos, adaptar rápido”, conta.

Rafa Neguinho reforça a equipe do Resenha (FOTO: Jaílson Soares)

O Resenha está no Grupo 3 ao lado do Reali (CE), Ache Aqui (RN) e Pau Ferro (RJ), que será o primeiro adversário da equipe na sexta-feira (15), às 14h10min, na Arena Cearense. O Espartanos tem como adversários: Serpro (CE), Palestra (CE) e Sociedade Esportiva Pinimbu (RN), o primeiro confronto é contra o time potiguar.

A Taça Brasil de Fut7 tem inicio nesta sexta-feira (15), em Fortaleza. A competição terá 24 equipes e mais de 400 atletas disputando o título.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia