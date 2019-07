Raízes do Brasil: Capoeiristas do Norte e Nordeste se reúnem em Teresina

Capoeiristas se reúnem (FOTO: Elias Fontenele)

Cultura, música e esporte. A capoeira é uma pratica genuinamente brasileira e durante toda a semana será homenageada através do evento que comemora os 20 anos do Raízes do Brasil. Teresina, recebe mestres e praticantes da modalidade de 18 munícipios e pelo menos onze estados e até mesmo nomes de fora do Brasil.

Aos praticantes, o evento é importante para o estado, pois valoriza o trabalho realizado. “O ponto auge será a graduação dos mestres Touro e meu (mestre Tucano), mas além disso, vai acontecer o batizado da turminha nova, aqueles que estão recebendo o peso histórico da atividade. O Piauí hoje em dia é referencia e tem uma representatividade muito grande no cenário nacional”, explica Mestre Tucano.

Democrática a capoeira por muitas vezes é passada de geração em geração e além de exercitar o corpo, exige que você exercite a mente através da musicalidade, com berimbaus e tambores. “A capoeira desde sua formação até hoje passou por vários momentos sociais, culturais e políticos do Brasil e esse momento é culminante essa inclusão social, mas do que o lado competitivo”, acrescenta Mestre Touro.

O garoto Paulo Victor, de cinco anos, é um dos mais empolgados com o evento em Teresina e o motivo é porque vai poder “jogar” capoeira todos os dias essa semana. “Eu jogo desde dois anos. Gosto dessa hora aqui, de jogar na roda e gosto de ir com os grandes”, conta o pequeno capoeirista.

O evento Raízes do Brasil comemora os 20 anos da atividade e teve inicio oficial nesta quarta-feira (17) e vai até o domingo (21) com vasta programação no Shopping Rio Poty e também no Teatro do Boi.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia