Prova de ciclismo em Teresina vai reunir atletas de 20 estados

A prova acontece neste domingo (FOTO: Jailson Soares)

O troféu Oswaldo Marques de ciclismo acontece neste domingo (27) e vai reunir 300 ciclistas de todas as regiões do país e até de fora. O Troféu Oswaldo Marques foi criado em 2013 para homenagear o atleta de mesmo nome, falecido em 2013, após se envolver em acidente durante treinamento em rodovia. Cinco anos depois, a prova vale pontos no ranking nacional e conta até com a participação de ciclistas de fora do Brasil.

“A prova surgiu de uma forma mais carinhosa e com zelo e a prova começou a crescer muito, mas a intenção era homenagear o Oswaldo Marques, sócio do Pedal Bikers Club, que faleceu em 2012 após ser atropelado por um ônibus em treino na estrada de José de Freitas”, explica Ricardo Matos.

Entre os nomes que confirmaram presença está o uruguaio Hector Aguilar. “A prova foi ganhando corpo e se tornou uma das maiores do Norte-Nordeste e agora é uma das maiores do país e esse ano todas as grandes equipes confirmaram presença como São Paulo, Santos, do Rio de Janeiro, Paraná além do atleta internacional Hector que vem só correr essa prova”, disse o organizador Ricardo Matos.

Esse ano o percurso acontece no rodoanel da capital, sendo duas voltas cada uma de 55km totalizando os 110km. Em 2017, foram 200 ciclistas competindo e esse ano o total de vagas subiu para 300 e todas foram preenchidas, desse número 200 atletas são piauienses.

O briefing técnico acontece no sábado (26), no Teresina Shopping. A largada da prova será no rodoanel Teresina, ás 7h30min.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia