Promessa do skate no Piauí, Stailly busca apoio para competir em SP

Um nome forte, para uma pessoa com personalidade forte, assim podemos definir o skatista piauiense – Stailly Wallaf. O garoto, de 16 anos, é uma das promessas do skate no estado, mas assim como a maioria dos atletas amadores sofre com a falta de apoio. O bicampeão piauiense busca recursos para disputar o campeonato Skate Jam 2019, em Suzano, São Paulo.

Stailly Wallaf atleta piauiense, de 16 anos, precisa de apoio para competir fora do estado (FOTO: Elias Fontenele)

“Eu sei que um atleta do meu nível deveria estar recebendo para poder fazer o que faço, competir representando o Piauí. Eu infelizmente, não tenho apoio do governo, nem da prefeitura e meus amigos e familiares que fazem vaquinha para poder me ajudar a competir”, disse Stailly.

Stailly se dedica ao skate há cinco anos. Ele começou na modalidade por influencia do irmão mais velho e hoje tem o esporte como uma paixão e principalmente como uma oportunidade de crescer.

“Eu não vejo toda essa dificuldade com mãos olhos, eu penso que se está difícil agora é porque algo bom vai acontecer lá na frente. Além disso, faço questão de levantar a bandeira do estado e ter minhas conquistas para que no futuro outros garotos não precisem passar pela dificuldade que estou passando”, frisou.

Stailly Wallaf skatista (FOTO: Elias Fontenele)

O garoto saiu poucas vezes do estado, e até por isso busca ampliar sua experiência fora do Piauí. “Todos hoje fazem parte da comunidade do skate no Piauí me ajudam, correm por mim. Essa competição em Suzano é exatamente uma experiência a mais e espero conseguir estar prestigiando”, acrescentou Stailly.

Stailly Wallaf precisa estar em São Paulo no dia 13 de setembro. O Campeonato Skate Jam acontece na cidade de Suzano, no dia 15. A família do Stailly não tem conta bancária. As contribuições podem ser feitas no quiosque da Umana Skateshop no parque Potycabana (com Thyago Costa)Ou na conta da diretora da Federação Piauiense (identificar/informar sobre depósito).

Carla Adriana Macedo da Mata

CPF 643.067.393-68Caixa Econômica - 104Agência 2004Operação 013Poupança 752.050-5Banco do Brasil - 001Agência 0044-2Conta Corrente 919.634-XBanco Inter - 077Agência 0001Conta 2863.187-0

Pâmella Maranhão - Jornal ODia