Projeto QG da Luta terá 30 atletas no Salvador Open de jiu-jitsu

QG da Luta vai levar 30 atletas para o Salvador Open (FOTO: Elias Fontenele)

Nesta sexta-feira (18) e sábado (19) acontece o Salvador Open de Jiu-jitsu. A competição a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) vai receber alguns dos principais nomes de dentro e fora do país nesses dois dias de competição e o Piauí será representando pelo Projeto Social QG da Luta, que esse ano leva um ônibus com 30 atletas para a disputa.

Major Luiz Oliveira fala sobre a boa quantidade e qualidade dos atletas que irão representar o projeto na competição e também sobre a evolução nessa participação. “A cerca de uns quatro anos já participávamos da competição timidamente com três ou quatro atletas, mas do ano passado para cá fizemos um trabalho de filiação do pessoal de preparação e deu certo. Estamos indo com 30 atletas como uma primeira tentativa de uma equipe mais forte”, explica o mentor do projeto.

A delegação tem nomes veteranos, que já disputaram o Salvador Internacional Open em anos anteriores e também estreantes. Entre as figurinhas carimbadas estão alguns nomes que já participaram de outras competições da CBJJ na temporada, caso, por exemplo, de Danilo Moreira. “O ritmo é sempre o mesmo, nós nunca treinamos devagar e o objetivo é ser campeão. É a segunda vez que irei para competição e sei que o nível é alto, mas estou bem treinado”, afirma o lutador da categoria pena.

Entre os nomes que irão disputar pela primeira vez a competição está Emerson Rogério, lutador da categoria pena. Apesar da estreia no Salvador Open, o atleta vem disputando outras competições da CBJJ esse ano e chega com bom ritmo de lutas. “Fui campeão Brasileiro e terceiro no sul-americano e no Salvador Open estou tendo a oportunidade de lutar novamente. Vamos com a equipe e com uma segurança bem maior, até mesmo para nos sentirmos mais orientados”, frisa Emerson.



O Salvador Open acontece nesta sexta-feira (18) e sábado (19), na Bahia. O Projeto Social QG da Luta vai levar 30 atletas para a competição.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia