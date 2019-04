Definidas datas das semifinais do Campeonato Piauiense

River tem vantagens por ter terminado em 1º (FOTO: Victor Costa)

Foram definidas as datas e horários dos jogos da semifinal do Campeonato Piauiense 2019. O primeiro jogo das duas semifinais acontece na próxima quarta-feira (3). Um em Parnaíba e o outro na cidade de Altos. Os jogos de volta acontecem no domingo (7) e a vantagem de jogar por dois empates ficou com o líder River, 19 pontos e o vice-líder 4 de Julho, com 18 pontos.

O confronto entre River e Parnahyba terá jogos acontecendo na quarta-feira (3) e domingo (7). O primeiro jogo será no estádio Pedro Alelaf, às 20h, na cidade de Parnaíba. O jogo de volta acontece no estádio Albertão, às 16h, em Teresina. A vantagem no regulamento é do Galo Carijó, pois o time encerrou a primeira fase da competição na liderança e por isso joga por dois resultados iguais (empates).

Altos recebe o 4 de Julho (FOTO: Jailson Soares)

A outra semifinal terá o confronto entre 4 de Julho x Altos. O primeiro jogo também acontece na quarta-feira (3), porém no estádio Felipão, às 15h45min, na cidade de Altos. O jogo de volta será na Arena Itacoatiara, às 9h da manhã, em Piripiri. Neste caso a vantagem de jogar por empates é do 4 de Julho.

As partidas definem os finalistas do Campeonato Piauiense 2019. O Altos atualmente é o bicampeão Estadual.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia