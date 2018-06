Prestes a estrear no Boa, Manoel fala em retorno ao Altos; “Depende”

Manoel é artilheiro do Altos (FOTO: Jaílson Soares)

Depois de três anos no Altos, o atacante Manoel vai vestir uma nova camisa. O jogador foi emprestado para o Boa Esporte-MG, que disputa a Série B do Brasileiro, e deve fazer sua estreia com a camisa do clube mineiro nesta sexta-feira (29) diante o Guarani-SP. Manoel é artilheiro no Piauí e esse ano balançou a rede 15 vezes, 11 delas no Campeonato Piauiense, os outros gols estão distribuídos entre Copa do Nordeste (1), Copa do Brasil (1) e Série D (2).

“Confesso que é meio estranho (risos) vestir outra camisa depois de tanto tempo, mas faz parte e o futebol é assim. Eu sei da importância e história que tenho com o Altos e isso não muda pelo fato de estar em outro clube”, disse Manoel.

Manoel, 29, é bicampeão piauiense e artilheiro do Altos com 40 gols marcados em três temporadas. Vestir a camisa de outro clube não estava nós planos do atacante, e sim o tão sonhado acesso até a Série C do Brasileiro pelo Altos, mas a eliminação nas oitavas de final diante o Ferroviário-CE forçou a mudança e após alguns dias o M9 afirma tirar lições.

“Eu não consigo descrever o quanto doeu em mim à derrota e a eliminação. Demorou para a fixa cair, sabe? Eu estou a bastante tempo no Altos e sei de todo o esforço que o presidente faz, do meu peso e minha responsabilidade e por isso me senti até mesmo culpado, que sigo devendo algo ao clube, a cidade e aos torcedores, mas acredito que as coisas irão acontecer no tempo certo”, declarou Manoel.

A identificação com o Jacaré é inegável. Manoel tem contrato com o Altos até dezembro desse ano e foi por empréstimo para o Boa Esporte, mas sabe que o retorno depende de muita coisa. “A conversa inicial que tive com Warton (presidente) é para voltar e ele deixou claro que meu contrato será renovado, mas a gente sabe que depende do que vai acontecer por aqui, das oportunidades que vou ter, tem um bom tempo até a reapresentação do time e para decidir isso”, explicou o atacante.

Manoel se apresentou as atividades na quinta-feira (28) pela manhã e já participou dos treinos. O atacante está entre os relacionados do técnico Ney da Matta e pode ter oportunidade de estrear nesta sexta (29) diante o Guarani, em Campinas, às 21h30min, no estádio Brinco de Ouro. O Boa Esporte-MG é o lanterna da Série B com seis pontos somados em 12 jogos.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia