Pressão por acesso, estrutura e mudanças: A chegada de Márcio Goiano ao River

Márcio Goiano se apresenta ao Galo (FOTO: Elias Fontenele)

Márcio Goiano deu o pontapé inicial em sua trajetória dentro da equipe do River na tarde de quinta-feira (24). O treinador, de 50 anos, deu suas primeiras palavras como comandante do Galo Carijó para temporada 2020, conheceu a estrutura do CT Afrânio Nunes, e teve seu contato com o torcedor, que se fez presente na apresentação. Márcio Goiano tem pela frente a disputa da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Piauiense e Série D do Brasileiro em que o grande objetivo é o acesso de divisão.



Márcio Goiano é conhecido pelo trabalho em grandes centros e pela primeira vez comanda um clube no Piauí, em que a realidade do futebol é bem distante do que está habituado. “O que me fez aceitar esse trabalho foi a conversa com o presidente, o discurso de estruturação, mudanças nesses dois anos em que ele está à frente do clube, pois esse é primeiro de muitos passos porque o caminho é longo para a evolução”, explicou o treinador do Galo.

Para o presidente do Galo o nome de Márcio Goiano foi assertivo e passa diretamente pelo fato de buscar trabalhos diferentes. “Tinhamos muitos nomes, como falei para o próprio Márcio em conversas, mas eu sou um cara ousado, gosto de novidade e pelo currículo de Márcio você percebe que ele se encaixa no momento que o River vive que é de buscar crescer, evoluir”, declarou o presidente Genivaldo Campelo.

Márcio Goiano conhece CT do Galo (FOTO: Elias Fontenele)

Elenco

O técnico demonstrou está bem ciente do que o clube tem de elenco. O River renovou com muitos jogadores que vestiram a camisa da equipe nessa temporada 2019 e as contratações serão pontuais. Márcio falou sobre nomes que tem contrato e podem sair e também sobre o atacante Eduardo, uma das referências e nome que tem historia forte com a camisa Riverina.

“Claro que quando entramos em um novo projeto precisamos está inteirado de tudo que o clube tem a oferecer. Minhas conversas com o Mazinho (Gerente de Futebol) estão sendo diárias e sei de todos esses casos, inclusive do Roney (atacante), que por mérito está no Sampaio, tem contrato com o River, mas pode ser liberado por questão de proposta. Eduardo é um cara referência, com uma historia no clube e é importante ter um cara assim no elenco. As outras contratações estão sendo pensadas, mas o que posso dizer é que o grupo está praticamente fechado”, afirmou.

Anúncio

Na coletiva a diretoria do Galo aproveitou para anunciar a contratação do garoto Emerson, 19 anos, que estava disputando até poucos dias a Série B do Piauiense vestindo a camisa do Cori-Sabbá. O jovem garoto foi uma das revelações da competição, marcou três gols em quatro jogos que disputou. No começo do ano vestiu a camisa do Piauí Esporte Clube na disputa do Piauiense e é o primeiro reforço visando 2020.

A apresentação do elenco do River será realizada no dia 2 de dezembro e junto a apresentação dos atletas acontece a inauguração da sala de troféus e também novos alojamentos.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia