Precisando vencer, Altos enfrenta Assú-RN neste domingo pela Série D

Joelson é uma das esperanças de gols do Altos (FOTO: Jailson Soares)

A equipe do Altos entra em campo no domingo (20) para enfrentar o Assú, do Rio Grande do Norte, às 16h, no estádio Edigarzão, em Assú. O jogo é valido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O Jacaré precisa vencer para se aproximar da classificação até a próxima fase da competição, pois tem apenas cinco pontos somados e é vice-líder do Grupo A5. Para partida o técnico Oliveira Canindé precisou fazer algumas alterações no time titular.

“Ainda está sendo pensado, mas de toda forma não temos como repetir escalação. Trabalhamos bastante essa parte de finalização, mas quanto mais você repetir mais se tem a certeza de como devera bater na bola”, disse Canindé.

O Altos não conta com o atacante Manoel e também o zagueiro Leone, ambos expulsos no último jogo. Entre os substitutos estão o atacante Klenisson e Bruno Henrique como opções. Na zaga, Alisson retorna após cumprir suspensão automática e Everton deve ganhar vaga no lugar de Leone.

Altos enfrenta o Assú fora de casa (FOTO: Jailson Soares)

Restando duas rodadas até encerrar a fase de grupos o Altos precisa vencer seu compromisso fora de casa para não correr o risco de ficar entre os dois piores segundos colocados e não se classificar. Para isso, o ataque precisa funcionar e voltar a marcar. O atacante Klenisson sabe disso isso, e fala sobre essa ansiedade pelas vitórias. “A gente que joga na frente tem que está sempre trabalhando finalização e entramos todos com o pensamento de marcar e focados em trazer a vitória”, disse.

O Assú (RN) joga diante sua torcida. A equipe tem quatro pontos e também precisa vencer para seguir na briga entre os melhores segundos colocados. O time formado por atletas jovens perdeu o primeiro confronto diante o Altos por 1 a 0. O arbitro da partida será Antônio Magno, que terá Marcione Mardônio e Eléuterio Felipe, todos do Ceará. O jogo entre Assú e Altos acontece neste domingo (20), às 16h, no estádio Edigarzão.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia