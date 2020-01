Pré-temporada: Altos fará jogo amistoso contra Juazeirense-BA

O Jacaré segue em ritmo intenso de preparação visando a estreia no Campeonato Piauiense, que acontece no dia 19 de janeiro contra o Timon, ás 16h, no estádio Felipão. O Alviverde também tem desafio contra o Vasco da Gama pela Copa do Brasil no dia 5 de fevereiro. Por conta disso, a programação passa por jogos amistosos e o próximo acontece no dia 11 de janeiro contra a Juazeirense, da Bahia, ás 16h30min, no estádio Adauto Morais, em Juazeiro.

Fernando Tonet técnico Altos (FOTO: Luís Junior/Ascom Altos)

O Altos comandado por Fernando Tonet realizou dois jogos treinos contra equipes amadoras da região de Altos. O primeiro contra o selecionado São Jorge venceu por 12 a 0. No ultimo domingo (5) venceu o Alto Franco por 5 a 1. Em ambos os jogos Tonet optou por dar rodagem ao elenco utilizando todas as peças.

Dono de um grupo renovado, o desafio do treinador Fernando Tonet é entrosar as peças a tempo da estreia no Piauiense. O Altos é o atual vice-campeão Estadual e tem no calendário o Piauiense, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro. A estreia será no dia 19 de janeiro contra o Timon.

Volante Max Carrasco (FOTO: Luís Junior/Ascom Altos)

Pâmella Maranhão - Jornal ODia