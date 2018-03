Por conta de chuvas, jogo entre Altos e Parnahyba acontece no Albertão

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) informou alterações no local e horário da partida entre Altos e Parnahyba que acontece neste domingo (25). O jogo que iria acontecer às 16h, no estádio Felipão, em Altos, agora será às 18h, no Albertão, em Teresina. A mudança é por conta da falta de condições do gramado do estádio, que está bastante danificado por cona dos muitos dias de chuvas fortes.

Altos X Parnahyba acontece no Albertão (FOTO: Jailson Soares)

A partida será às seis da noite porque a tarde o estádio recebe a partida entre River e Timon pelo Campeonato Piauiense Sub19. De acordo com o vice-presidente da FFP um representante foi chamado para ir ao local e foi determinada a mudança.

“Não tem condições de esperar até domingo para saber se ainda vai chover ou não e então decidimos fazer a mudança logo”, explicou Robert Brown.

A partida entre Altos e Parnahya acontece neste domingo (25), às 18h, no estádio Albertão e é válida pela 5ª rodada do Campeonato Piauiense. Os ingressos estão sendo vendidos pelo valor de R$ 10 reais no local do jogo.

Pâmella Maranhão