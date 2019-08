Picos inicia ‘vakinha’ online para regularizar jogadores na Série B

A equipe do Picos iniciou nesta terça-feira (27) uma ‘vakinha’ online para conseguir inscrever seus jogadores no Boletim Informativo Diário (BID) junto a Federação de Futebol do Piauí (FFP). O Picos está entre os clubes que irão disputar o Campeonato Piauiense Série B a partir do dia 6 de setembro. A rodada de abertura da competição inclusive acontece na cidade do Mel, quando os donos da casa recebem o Timon.

Vaquinha online Picos (FOTO: Reprodução)

De acordo com a diretoria do clube o time precisa arrecadar o valor de R$ 25 mil reais. No site, o torcedor ou amante do futebol piauiense interessado em ajudar a equipe encontra a seguinte mensagem. “A Sociedade Esportiva de Picos precisa da ajuda do seu torcedor para custear os valores referentes a inscrição e regularização dos jogadores perante a Federação de Futebol. Ajude o Zangão”.

O time de Picos comandado pelo técnico Adelmo Soares têm no elenco nomes como o atacante Raphael Freitas, lateral Laerth, goleiro Camilo, o volante Vitor Recife e o zagueiro Gilmar Bahia. Peças experientes que se mesclam com os jogadores da categoria Sub23.

A vakinha teve inicio nesta terça-feira (27) e estará disponível até o dia 26 de setembro. Por enquanto, apenas 0,8% do valor arrecadado, total de R$ 200 reais.

Paralelo a isso o Picos corre atrás também dos laudos de liberação do estádio Helvídio Nunes, em Picos. A vistoria do Corpo de Bombeiros no estádio acontece na tarde dessa terça-feira (27). O jogo entre Picos x Timon será no dia 6 de setembro, às 20h, na Cidade do Mel.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia