Picos consegue liberação do Corpo de Bombeiros e terá jogo com torcida

A novela em torno dos laudos de liberação do estádio Helvídio Nunes, em Picos se encerrou. Nesta quarta-feira (28) o corpo de bombeiros liberou o estádio para jogos com presença de torcida. A equipe do Picos irá disputar o Campeonato Piauiense Série B. A competição tem inicio no dia 6 de setembro, e a rodada de abertura terá jogo entre Picos x Timon, às 20h, no Helvídio Nunes, na Cidade do Mel.

Laudo do corpo de bombeiros (FOTO: Reprodução)

“Graças a Deus conseguimos resolver essa situação, pois precisamos ter nosso torcedor nos apoiando, principalmente se tratando de uma estreia em competição. O laudo de liberação é de um ano, ou seja, resolvido a longo prazo”, afirmou o presidente do Zangão, Rodrigo Lima.

Para receber jogos os estádios precisam ter quatro laudos: policia militar, segurança, engenharia e corpo de bombeiros, o qual permite a presença do torcedor. A vistoria no estádio da cidade de Picos aconteceu na terça-feira (27) na parte da tarde e laudo foi expedido no dia seguinte.

Além do jogo entre Picos x Timon, na rodada de abertura da 2ª divisão do Piauiense irá acontecer o jogo entre Oeirense x Comercial. A diretoria do Oeirense ainda busca a liberação do corpo de bombeiros para poder receber seu torcedor, por enquanto o jogo deve acontecer com portões fechados.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia