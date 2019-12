Picos amplia lista de reforços e anuncia Marcelo, ex-Jequié

A semana foi de anúncios na equipe do Picos. O time confirmou a renovação com o treinador Adelmo Soares e mais cinco jogadores. A diretoria que teve um breve susto após à renuncia do presidente Rodrigo Lima, que durou apenas 24h agora trabalha para fechar o elenco que irá disputar o Campeonato Piauiense 2020. A estreia será no dia 19 de janeiro quando enfrenta o River.

Raphael Freitas levantou a taça de campeão da Série B (FOTO: Elias Fontenele)

Nesta sexta-feira (6) a SEP anunciou o volante Marcelo, que esse ano vestiu a camisa do Jequié e tem passagens por Campinense (PB) e Jacobina. O atleta disputou o campeonato baiano e chega com o objetivo de encorpar o setor defensivo do Zangão.

A equipe decidiu manter o treinador Adelmo Soares, que conseguiu levar o time até a 1ª divisão do Piauiense. Além dele, o atacante Raphael Freitas, um nome forte e referencia dentro do elenco também se mantem para temporada 2020. O atleta foi o artilheiro da Série B do Piauiense vestindo a camisa do Zangão. O atacante Hugo é outro nome remanescente da campanha de acesso.

Entre as novidades, o volante Marcelo oriundo do futebol baiano, o zagueiro Lucão que estava no futebol cearense e o volante Josias, ex-Santa Cruz de Natal.

Marcelo, ex-Jequié (FOTO: Reprodução)

O atual presidente do clube, Rodrigo Lima deu um susto em sua diretoria e torcedores ao expor um pedido de renuncia no dia 27 de novembro alegando falta de orçamento e recursos para poder montar um elenco competitivo, mas no seguinte Rodrigo Lima se reuniu com o prefeito da Cidade do Mel, Padre Valmir e conseguiu aumentar o patrocínio da prefeitura. Serão quatro parcelas de 80 mil reais e mais 30 mil neste mês de dezembro.

O Picos fará sua estreia no Estadual no dia 19 de janeiro quando vem até a capital enfrentar o River. O Piauiense 2020 terá oito equipes brigando pelo titulo e por vagas nacionais.

Elenco Picos 2020:

Zagueiro: Lucão

Laterais: Valter, Toninho Bahia

Meia: Alan

Volantes: Idevam, Josias e Marcelo

Atacantes: Éder Guerreiro, Raphael Freitas, Sassá e Hugo Freitas

Pâmella Maranhão - Jornal ODIA