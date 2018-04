Piauienses embarcam para disputa do Mundial de badminton com a Seleção

A técnica da seleção, Norma Rodrigues esteve em Teresina acompanhando os treinos dos atletas (FOTO: Jaílson Soares)

Os atletas piauienses que irão disputar o Mundial Júnior de Badminton, na Índia encerraram a fase de preparação visando à competição, que é uma das mais importantes do primeiro semestre. Sania Lima, Samia Lima, Lucas Rios, Tiago Mozer e Julia Viana serão o Piauí e o Brasil na competição que vai reunir as principais seleções mundo como China, Japão e os próprios donos da casa, os asiáticos. A competição acontece entre os dias 20 a 22 de abril.

A atleta Samia Lima, de 17 anos, é a única que já disputou o Mundial no ano passado, os outros garotos e garotas vão para uma primeira experiência. Como nome mais experiente da deleção, Samia fala sobre os últimos dias de treinos. “Os treinos estão um pouco mais demorados em comparação aos últimos meses, pois temos que aprimorar mais as batidas e movimentos para quando chegar na competição já está no automático”, conta.

As irmãs Samia e Sania Lima são alguns dos principais nomes do estado e do país para competição (FOTO: Jailson Soares)

Todos os atletas estão com uma boa sequência de competições internacionais. Sania Lima, de 15 anos, fala sobre esses últimos dias de treinos e a ansiedade para seu primeiro Mundial como atleta da seleção. “Os treinos estão muito intensos, pois estamos falando de um Mundial em que a estrutura das outras seleções e os próprios atletas são muito fortes, mas nossa expectativa é de estar no pódio. Essa parte é mais de intensidade, repetição de batidas, treinos mais longos, mas estamos bem”, disse Sania.

A formação da Seleção Brasileira Júnior de badminton hoje passa diretamente pelo estado do Piauí e em especifico pelos atletas da Joca Claudino. Por conta disso, os atletas receberam um reforço para essa fase final de treinos, que é a piauiense técnica da seleção, Norma Rodrigues. Julia Viana, de 14 anos, fala sobre a importância de ter a Norma comandando as atividades. “Elas nos dá instruções a todo o momento e isso acrescenta nosso treinamento. Além disso, a Norma conhece a gente desde muito pequenos e conhece nossas dificuldades”, frisa.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia