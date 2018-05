Piauienses disputam Mundial de jiu-jitsu na Califórnia

Ana Luíza Oliveira vai disputar o Mundial de Jiu-jitsu da CBJJ (FOTO: Jailson Soares)

Ana Luíza Oliveira já está fora do país para disputar o Mundial de jiu-jitsu, que acontece nos dias 31 de maio a 3 de junho, em Long Beach, na Califórnia. Ana Luíza é um dos principais nomes da modalidade no naipe feminino do estado e surgiu através do projeto social Quartel General da Luta, que tem 11 anos de existência. A garota vai com o objetivo de subir ao lugar mais alto do pódio e também aproveitar a experiência fora do país.

“De todas competições essa é a que eu estou mais ansiosa e mais nervosa. Aconteceu tudo muito próximo da competição já, consegui meu visto há 15 dias e as passagens já estavam muito caras e minha família se esforçou muito para conseguir comprar, foi tudo em cima, mas graças a Deus deu tudo certo”, explica Ana Luiza.

Ana Luíza Oliveira (FOTO: Jailson Soares)

Recentemente, a lutadora conseguiu o tricampeonato brasileiro da Confederação Brasileira de Jiu-jitsu (CBJJ) resultado que marcou seu primeiro título na faixa roxa. “Foi uma competição extremamente difícil, pois enfrentei atletas que eu já tinha perdido para elas, mas o incrível do jiu-jitsu é essa superação e graças a esse resultado chego bem mais confiante”, conta Ana Luiza.

O Projeto Social QG da Luta atualmente tem Lívio Ribeiro ‘O Galinho’, que está há alguns meses nos EUA participando de competições e realizando treinos com nomes referências na modalidade. O Major Luiz Oliveira, fala sobre a guinada que esse período fora do país deu a vida de Lívio e também deve trazer boas consequências para Ana Luíza.

Lívio Ribeira já está nos EUA alguns meses e também disputa o Mundial (FOTO: Jailson Soares)

“Para um garoto desses que é de periferia e projeto social é uma oportunidade e tanto de conhecer outros países e se destacar, caso do próprio Lívio, que a vida deu uma virada de 180º com essa ida e a gente acha isso muito importante até como uma oportunidade de emprego para esses jovens. Ana vai agora para uma temporada mais curta e retorna com o Lívio no dia 11 de junho, para 2019 a intenção é que eles passem seis meses por lá”, explica Major Luiz, mentor do projeto.

O Mundial da CBJJ acontece nos dia 31 de maio até 3 de junho, nos Estados Unidos, em Long Beach, na Califórnia, e os piauienses Lívio Ribeiro e Ana Luíza Oliveira representarão o Piauí na competição internacional. Ana Luíza e Lívio sobem aos tatames na sexta-feira (1ª).

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia