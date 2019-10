Piauienses conquistam três medalhas no Brasileiro Sub18 de atletismo

O Piauí conquistou três medalhas no Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub18. A competição aconteceu neste final de semana, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O estado mandou poucos representantes por conta da parte financeira, mas apesar disso, o Piauí esteve no pódio e voltou com um ouro, uma prata e um bronze. Conquistados por Breno Barbosa (ouro 14m42cm) e Felipe Cauã (bronze 14m23cm) na prova de salto triplo. Eline Eduarda, dos 400m com barreiras conquistou a prata com tempo de 1.02.73.

Breno e Felipe Cauã (FOTO: Reprodução canal atletismo)

Eline Eduarda, de 17 anos, vive uma excelente fase dentro das pistas, apesar das dificuldades. A atleta especialista nas provas de salto havia conquistado na ultima semana duas medalhas no Norte-Nordeste de atletismo, um ouro e um bronze. Agora, foi para o Brasileiro da modalidade e volta com mais uma medalha em uma competição nacional, algo que deve acrescentar posições importantes no ranking nacional. Eline assim com muitos atletas da equipe 4F treina a prova de barreiras sem o equipamento.

“Realmente é uma dificuldade a mais, pois treinamos apenas com chinelos no chão como forma de marcar o espaço”, conta a velocista.

Os dois garotos que subiram ao pódio na prova de salto são atletas da equipe AMORMED (Associação de Moradores do Residencial Menino de Deus) natural da cidade de Monsenhor Gil, projeto que atualmente tem mais de 100 garotos praticando o esporte na cidade e já formou muitos campeões.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia