Piauiense Rômulo rescinde com Flamengo e assina com clube da China

O Jogador Rômulo não faz mais parte do elenco do Flamengo (RJ). Na última quinta-feira (9) o piauiense usou suas redes sócias para confirmar a rescisão de contrato com o clube Rubro-Negro e anunciar que a Superliga da China será sua casa para temporada 2020.

Rômulo (FOTO: Arquivo Pessoal)

“Minha feliz missão para as próximas temporadas é lutar pelo Ever Bright na Superliga da China (Shijazhuang) é a minha nova casa. Estou grato pela oportunidade, confiança e o reconhecimento do nosso trabalho”, declarou o jogador através das redes sociais.

Rômulo, natural de Picos, 29 anos, era atleta do Flamengo desde 2017, clube pelo qual fez 39 partidas e marcou um gol. Em 2018, foi por empréstimo para o Grêmio – no time gaúcho marcou dois gols. Na temporada 2020 o jogador irá defender o Ever Bright, clube chinês.

Rômulo chegou ao Flamengo em 2017 (FOTO: Alexandre Loureiro)

Por meio de uma breve nota o Flamengo informou que a rescisão de contrato com o volante piauiense aconteceu de forma amigável.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia