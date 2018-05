Piauiense é convocado para Jogos Olímpicos da Juventudade

Fabrício Farias foi convocado para os Jogos da Juventude (FOTO: Jailson Soares)

O badminton piauiense segue se fortalecendo na temporada 2018. Esse ano as conquistas foram muitas, desde o centro de treinamento adequado para a prática da modalidade, técnicos mais qualificados e uma participação maciça em competições internacionais. Ontem (10) foi confirmada a convocação de Fabricio Farias para os Jogos Olímpicos da Juventude e a atleta Jaqueline Lima, apareceu como primeira reserva. A competição é a principal do ano para os atletas júnior e acontece entre os dias 6 e 16 de outubro, em Buenos Aires, na Argentina.



Fabricio Farias, de 18 anos, passou o começo da temporada participando de circuitos internacionais e competiu no México, Argentina e Indonésia e a convocação veio como forma de coroar o trabalho. “A gente vem construindo esse projeto que é conseguir está nas olimpíadas, que é um dos meus sonhos participar de olimpíadas júnior. O trabalho foi gigantesco e o que tem dentro de mim é só felicidade”, disse Fabricio Farias.

A crescente de Fabricio chega a impressionar. No começo de 2017, o atleta ocupava a posição de numero 115 do mundo e em um ano subiu para posição de numero 15 e agora deve um dos cabeça de chave da competição internacional.

Francielton Farias (FOTO: Jailson Soares)

Esse ano os piauienses também ganharam a presença da técnica Norma Rodrigues, a piauiense, que hoje é técnica da Seleção Brasileira de Badminton júnior e vem ajudando a melhorar os resultados dos garotos e garotas. Francielton Farias fala sobre a importância de ter Norma acompanhando os treinos. “Há mais ou menos nove anos nós treinávamos em um local que não era adaptado para o badminton e agora temos uma estrutura como essa em casa e temos uma técnica renomada no Brasil, era o que a gente estava precisando, pois ela tem uma visão que muitos técnicos não têm”, frisa Francielton.

Outra novidade na temporada 2018 foi à dupla formada pelos irmãos Francielton Farias e Fabricio Farias. Depois de anos se dedicando com duplas distintas, eles perceberam que unindo forças em quadras poderiam ter resultados melhores e os primeiros testes já aconteceram.

“Eu sempre joguei duplas com atletas de fora e senti dificuldades, pois subia ao pódio, vencia, mas não convencia. A gente teve a ideia do ano passado para cá e não sabia se daria certo, mas deu muito certo e o primeiro teste foi no Brasileiro e mesmo sem treinar juntos porque ele (Fabrício) estava viajando conseguimos vencer o torneio sem perder nenhum set”, comemora Francielton Farias.

Os piauienses tem pela frente o Pan-Americano de badminton, que acontece de 18 a 28 de julho, em Salvador.

Pâmella Maranhão- Jornal O Dia