Piauiense de judô movimenta atletas do estado

Quem chegou ao shopping Riverside no último final de semana se deparou com um cenário diferente do habitual. O espaço central foi tomado por tatames e muitos atletas de kimono, pois está sendo a casa do Campeonato Piauiense da Modalidade. Na tarde de sábado (26) a maior expectativa girou entre as disputas da Categoria Sênior, mas o torneio também teve lutas nas categorias Sub11 e Sub13.

“Trouxemos a competição para dentro de um ambiente bem movimentado para que as pessoas comuns tivessem maior contato com o esporte. Vamos ter ainda um festival infantil acontecendo no domingo, uma quantidade gigantesca de garotos e garotas lutando judô. Colocamos as disputas do Sênior judô no mesmo dia do Sub11 e Sub13 como forma dos mais novos se inspirarem e ver um atleta de ponta ou as vezes seu professor lutando e mesclar os experientes com a juventude”, disse Queiroz Filho técnico AJQ.

Entre os nomes mais conhecidos e experiente está o judoca Stanley Torres (-81kg). O atleta vive em 2019 uma transição de categoria, pois sai da leve (-73kg) para a meio-médio (-81kg). No Piauiense Stanley não encontrou dificuldades para vencer seus adversários até pela falta de material humano no estado e isso se repete também ao longo das semanas de treinos e por isso o atleta acrescentou outra atividade como forma de melhorar principalmente o condicionamento físico.

“Comecei a treinar na Teresina Crossfit e com certeza já sinto uma melhora de 200% no meu preparado físico, é muito nítido. Aqui (no Piauí) nessa categoria não tem muito material humano (atletas) para treinar diariamente e a atividade a mais veio como uma forma de equilibrar isso. Eu esse ano acabei não disputando o Troféu Brasil por conta de problemas financeiros e por também não está tão bem para competir um dos principais torneios do país, mas irei para o Brasileiro Sênior e o objetivo é fazer uma boa competição e representar bem o estado”, declarou Stanley Torres.

Outro nome bem conhecido dos tatames piauienses que estava presente é o judoca Emerson Silva, que depois de sete meses na Europa retornou para o estado. Quando foi embora era o líder do ranking nacional na categoria ligeiro (-55kg). Agora ele retorna com mais experiência, mais peso e em busca de nova chance para poder representar o estado.

“Fiz essa transição de categoria para até 60kg por lá e inclusive disputei algumas competições, agora retorno para ficar e espero ter chance de competir pelo estado voltar a seleção. Volto mais experiente e quem sabe venha um novo Emerson Silva com mais títulos e conquistas para o nosso estado”, disse o judoca.

O Piauiense de judô se encerrou com uma festival infantil voltado para as crianças de 5 à 8 anos de idade. No cenário nacional as próximas competições será o Brasileiro Senior que acontece nos dias 30 de novembro e 1ª de dezembro em Balneário Camboriú (SC). O ano deve encerrar com a disputa da Copa Fortaleza.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia