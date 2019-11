Piauí será sede do Campeonato Brasileiro Sub18 de judô em 2020

Após anos o Piauí voltará a ser sede de competição nacional. Foi definido que o Campeonato Brasileiro Sub18 de Judô irá acontecer em solo piauiense no ano de 2020. A última grande competição nacional que aconteceu na capital Teresina foi Campeonato Brasileiro Regional I.

Brasileiro Sub18 de judô será no Piauí (FOTO: Jailson Soares)

“Todos nós (federação) estávamos pensando e buscando isso há alguns meses e agora foi concretizado. A data de quando irá acontecer ainda não está certa porque o próximo ano é olímpico e por isso a definição do calendário junto a CBJ (Confederação Brasileira de Judô) depende de muita coisa”, explicou Queiroz Filho técnico AJQ.

A categoria é uma das que o estado vive um bom momento. No último mês aconteceu a seletiva nacional Sub18 e o estado conseguiu classificar três atletas para o meeting, uma espécie de fase final da seletiva que acontece no mês de fevereiro no próximo ano. Um feito inédito dentro da categoria até 18 anos.

Felipe Silva (FOTO: Jailson Soares)

Entre os destaques da categoria está o garoto Felipe Silva (-90kg) que foi campeão da seletiva sub18 em seu peso e disputou a seletiva sub21 e terminou em quinto lugar. As mulheres também tem representantes fortes, caso de Michelly da Silva e Kayla Macedo, ambas estarão no meeting final no próximo ano e brigam para estar na seleção brasileira de base.

“Voltamos ao cenário nacional em uma categoria que tem nos surpreendido com nomes fortes, competitivos. A intenção era essa e estamos com planejamento engajado para que o cenário do judô no Piauí siga crescendo”, acrescentou Queiroz Filho.

A definição de data e local onde irão acontecer o Brasileiro Sub18 na cidade de Teresina devem ser feitas apenas próximo ano, após o fechamento do calendário nacional junto a CBJ.

Pâmella Maranhão - Jornal ODIA