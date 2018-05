Piauí Rally Camp tem início hoje com trechos inéditos

Piauí Rally Camp acontece neste final de semana (FOTO: Aldeia)

Faltam menos de dois dias para o início da programação do Piauí Rally Camp – Etapa Bosque, evento off-road de regularidade para carros 4x4, UTV, quadriciclos e também inserindo as motos nesta 3ª edição consecutiva do evento, dirigido por Landerson Carvalho. Equipes do Ceará, Maranhão e do Piauí irão participar. Para as motos, será etapa válida como a 2ª etapa do Campeonato Piauiense de Enduro de Regularidade, evento supervisionado pela Federação de Motociclismo do Piauí – FMP. O evento começa nesta hoje (4), a partir das 17h, no Parnaíba Shopping, com parque fechado.

O organizador do Piauí Rally Camp, Landerson Carvalho, explica que o percurso está bastante diversificado, incluindo vários tipos de paisagem e terreno, como lama, trecho de agreste, areia, dunas, trilhas, florestas e muito mais. “O percurso está bem elaborado e temos certeza que será bem satisfatório para todos, com bom grau de velocidade e navegação”, destacou.

De 17 até as 19 horas, obrigatoriamente, os veículos deverão estar no parque fechado, que será montado no Parnaíba Shopping, em Parnaíba. Nesse intervalo, os competidores não poderão remover os veículos, que deverão ser vistoriados e adesivados, havendo também entrega de kits, como a planilha (mapa) que serve de guia dos competidores na prova. No sábado (5), o litoral do Piauí promete tremer com as largadas oficiais. As motos largarão às 9h da manhã, do Posto Padre Cícero, em Bom Princípio do Piauí. Carros e UTV, a largada começará a partir das 8h da manhã, da loja Cacique Pneus, em Parnaíba. Para as motos, o percurso será de 130 km. Para os demais, 160 km.

PortalOdia