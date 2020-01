Piauí encerra novela em torno de treinador e anuncia Jorge Bug

A novela em torno do novo técnico do Piauí se encerrou. Após confirmar rescisão do Anderson Florentino, que sequer chegou a se apresentar ao clube em Teresina o nome de Jorge Bug foi anunciado, ex- Brasileirinho, do Rio de Janeiro. O técnico chega a Teresina nesta sexta-feira (17) e acompanha das arquibancadas a estreia do time no Campeonato Piauiense no sábado (18), contra o 4 de Julho, às 16h, no Lindolfo Monteiro.

Técnico Jorge Bug irá assumir o Piauí (FOTO: Divulgação)

“Era um nome que eu havia indicado antes, que conheço pelo trabalho recente aqui no futebol do Rio de janeiro”, disse Eduardo Lino, empresário que faz parte do PEC.

Essa é a primeira vez que o treinador comanda um time piauiense. No currículo, Jorge Bug acumula passagens por: Tupi F.C (MG), Tupinambás F.C. (MG), Paraíba do Sul (RJ), C.F.São José (RJ), Brasileirinho (RJ) – seu último clube, que comandou ao longo da disputa do Campeonato Carioca Série C. Além disso, foi considerado o melhor treinador do Campeonato Profissional da Série C (FERJ-Rio de Janeiro 2019).

O anuncio de Bug vem para encerrar a polêmica sobre a falta de treinador do Piauí Esporte Clube. O time anunciou Anderson Florentino,há algumas semanas, mas o técnico nunca chegou sequer a Teresina. A rescisão de contrato com o técnico foi confirmado na manhã de hoje (15).

O Piauí estreia no Campeonato Piauiense no sábado (18), às 16h, diante do 4 de Julho, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. No jogo de estreia, Jorge acompanha das arquibancadas e assume oficialmente para a partida contra o River, valida pela 2ª rodada do Estadual.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia